菲律賓防洪弊案引民憤 民團號召大示威重現人民力量

菲律賓防洪工程貪污醜聞引爆民憤，民眾走上街頭抗議，並預計在21日發動萬人大示威。（美聯社）

2025/09/15 22:37

〔中央社〕菲律賓防洪工程貪污醜聞引爆民憤，民間團體今天宣布將於21日發動萬人大示威，重現「人民力量」，未來將如何牽動政局引發關注。

9月21日的反貪大示威將先分別在乙沙大道（EDSA）和馬尼拉黎薩公園（Rizal Park）舉行，預料會有上萬人參加，之後會在乙沙大道合流，壯大聲勢。

請繼續往下閱讀...

天主教主教巴加弗洛（Colin Bagaforo）引述國會調查說，承包商取得的工程款僅4成用於施工，其餘流入政商官員私囊，導致工程偷工減料、民眾受災。

他痛批貪污者「生活奢糜、毫不遮掩」，而民眾卻屢因颱風水患家園被毀。

這場示威的時間與地點具有特別意義。9月21日是菲律賓前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）於1972年宣布戒嚴的日子，而乙沙大道則是1986年與2001年兩次「人民力量革命」的發起地，1986年還導致老馬可仕倒台。

菲律賓軍方已自12日起進入「紅色警戒」狀態，防範動亂及軍變。群眾怒火是否會延燒為第3次「人民力量革命」，引起關注。

眾議員山達納（Perci Cendana）在記者會上警告，民憤已達「沸點」，隨時會以「各種形式」爆發，但他同時呼籲民眾以和平、具建設性的方式反貪。

貪污肆無忌憚，大學生與民團連日來已在多處抗議，要求嚴懲貪官、追回贓款並提升政府透明度。今天下午，菲律賓理工大學（Polytechnic University of the Philippines）百餘名學生也在校門口示威，要求將公帑投入教育，而非中飽私囊。

菲律賓7月間連遭數場颱風侵襲，多處發生水患、災情慘重。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）7月底親自揭發許多防洪工程品質低劣，有些甚至是「幽靈工程」，下令相關部門進行調查。

在後續參議院聽證會中，15家承包商包攬政府2成防洪工程、取走約1000億披索（約新台幣529億元）工程經費的情事，攤開在民眾眼前；其中一對承包商夫婦坐擁80輛汽車，其他承包商的子女在社群網站炫富，民憤終於全面爆發。

小馬可仕今天在總統府宣布成立獨立專門小組，追查過去10年間的公共工程弊案，並強調在反貪事務上與人民站在一起。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法