    首頁　>　國際

    澳門立法會選舉投票人數創新高 BBC：官方動員力道前所未見

    澳門14日進行立法會選舉，官方全力動員下投票率超過50％。（法新社）

    2025/09/15 21:46

    〔編譯林家宇／綜合報導〕中國澳門特別行政區14日舉行立法會換屆選舉，也是2024年「愛國者治澳」選舉法修法後首次選舉。官方宣布，本次投票人數創下澳門選舉史新高，投票率約53%。

    上次2021年立法會選舉時，澳門選舉管理委員會「DQ」（取消資格）21名候選人，民主派人士全軍覆沒，結果寫下1999年澳門移交中國後最低的42.3%投票率、也是唯一跌破50%的選舉。

    英國廣播公司（BBC）指出，外界原先預期本次投票率將進一步受創，但澳門當局對選舉的宣傳、動員程度前所未見，而且無孔不入，包括特首岑浩輝8月致函3萬名公務員，強調「選舉是非常重要的政治活動」，是「公務員擁護『基本法』和效忠特區的重要體現」。

    BBC引述葡萄牙文媒體「澳門論壇日報」報導，向來被政府要求保持中立的公務員，此次卻有人被主管問及投票意向，若無意投票，必須提交書面理由。還有一名在北京大學就讀的澳門學生向「葡新社」透露，校方透過澳門文化協會告知提供返澳投票的來回機票補貼。

    政治學者余永逸指出，澳門政府在本次選舉的成績「達標」，投票率已足以向北京當局交代；對澳門人來說，若經濟能夠維持，可以有一定程度的政治犧牲或自我收斂。

