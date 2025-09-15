為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    緬甸12月國會大選 軍政府稱約1/7選區無法舉行

    緬甸軍政府承諾的新大選，將無法在約1/7的國會選區舉行。（美聯社資料照）

    緬甸軍政府承諾的新大選，將無法在約1/7的國會選區舉行。（美聯社資料照）

    2025/09/15 20:43

    〔中央社〕緬甸軍政府今天坦承，由於正與多支反對選舉的反抗軍勢力交戰，長久以來承諾的新大選將無法在約1/7的國會選區舉行。

    法新社報導，自軍方2021年發動政變奪取政權，監禁民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並推翻其文人政府以來，緬甸一直處於內戰動盪之中。

    軍方表示，12月28日起分階段舉行的大選，是通往和解的道路。

    然而，監督組織抨擊大選只是軍方為延續統治尋求合法性的手段，同時許多先前遭罷黜的議員將抵制選舉，武裝反抗組織控制的地區也將阻撓投票進行。

    緬甸聯邦選舉委員會（Myanmar's Union Election Commission）透過國營媒體發布公告，稱將有56個下議院選區和9個上議院選區不舉行投票。

    公告並未具體說明取消理由，只稱「這些選區經認定不適合舉辦自由公正的選舉」。

    緬甸國會上下兩院合計440個選區，本次取消的65個選區約占總數15%。

    路透社報導，隨著訂於12月舉行的大選接近，緬甸軍政府加強奪回領土行動。當地一支少數民族武裝部隊表示，軍方上週一次空襲行動造成至少19名學生喪生。

    聯合國兒童基金會（UNICEF）發表聲明說，若開邦喬克濤鎮（Kyauktaw）一所寄宿學校有多名學生死傷。

    聲明雖未透露罹難人數，但與軍方作戰的若開軍（Arakan Army）表示，至少19人死亡，年齡介於15至21歲。

    由於緬甸軍政府已切斷若開邦部分地區的網路及行動通訊，無法聯繫喬克濤鎮居民，路透社無法獨立查核相關報導。

    軍方發言人未回覆路透社尋求評論的致電。

    UNICEF譴責這起空襲行動，稱「若開邦不斷升級的毀滅性暴力模式為之加劇，兒童與家庭付出最終代價」。

