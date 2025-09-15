為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    加薩、烏克蘭戰爭打不停 西班牙總理籲國際體壇封殺以、俄

    西班牙總理桑傑士批評以俄持續在加薩、烏克蘭的戰爭行為，呼籲國際體壇禁止兩國參加任何賽事。（歐新社）

    2025/09/15 18:59

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》15日報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）呼籲，全球應禁止以色列和俄羅斯參加國際體育賽事，直至兩國在加薩和烏克蘭的「野蠻行徑」結束。

    據報導，桑傑士15日譴責前一天在馬德里舉行的親巴勒斯坦抗議活動，這些抗議擾亂環西班牙自行車比賽，並最終導致最後一輪比賽和頒獎儀式被取消。與此同時，他也將矛頭指向以色列和俄羅斯，呼籲國際應禁止這兩個不斷延續加薩和烏克蘭戰火的國家參加體育賽事。

    儘管美國總統川普介入斡旋，但俄國不僅未收斂對烏克蘭的攻勢，數日前還派無人機多次入侵北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭、羅馬尼亞的領空。波蘭官員稱俄國是蓄意為之，直指這可能將烏克蘭戰爭演變成一場席捲歐洲的戰火。

    無獨有偶，以色列為了剿滅巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」也是不擇手段，甚至不惜對持續斡旋調和的卡達發動魯莽、非法的空襲，只為了擊斃在當地開會討論停火及釋放人質的哈瑪斯高層官員，不僅摧毀加薩和平進程，也加劇區域緊張局勢。

