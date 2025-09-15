被學者批浪費公帑 南非祖魯國王怒下戰帖：來釘孤枝

南非最大族群祖魯族的國王米蘇祖魯．祖魯（Misuzulu Zulu）。（法新社資料照）

2025/09/15 18:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場關於王室預算的公共討論，竟演變成國王向學者發出的決鬥挑戰。根據英國廣播公司（BBC）報導，南非最大族群祖魯族的國王米蘇祖魯．祖魯（Misuzulu Zulu），日前在年度「蘆葦舞節」（Reed Dance）慶典上，當著數千族人面前，公開向一名學者下戰帖，要求進行傳統的「鬥棍」（stick fight）對決。

現年50歲的米蘇祖魯國王，在對群眾發表演說時憤怒表示，他被一名學者的言論所侮辱，並稱「當他侮辱我時，他也侮辱了整個祖魯民族」。國王雖未指明是何種言論，但他直接向該名學者、64歲的文化專家舒魯教授（Musa Xulu）發出挑戰：「如果他的朋友在這裡，去告訴他，這裡有格鬥場，如果他想要一場鬥棍，我可以奉陪。」

請繼續往下閱讀...

對此，舒魯教授說，他雖將國王的挑戰視為玩笑，但已收到來自不明人士的死亡威脅，並向警方報案，擔心自身安全。

新王宮奢華惹議 批浪費公帑成導火線

這起爭議的導火線，源於舒魯教授先前接受媒體採訪時的評論。他指出，國王遷入新建的王宮，可被視為一種浪費，因為過去舉辦蘆葦舞節的王宮，才剛花費了1520萬南非蘭特（約2644萬台幣）進行翻新。舒魯教授向BBC強調：「談論公共財政並不是一種侮辱。」他表示自己擁有祖魯音樂與文化旅遊的博士學位，僅是善盡學者職責，對國王並無個人惡意。

祖魯王室在南非雖無正式政治權力，但對全國約5分之1的祖魯族人仍擁有巨大影響力，每年更獲得政府超過490萬美元（約1.5億台幣）的預算。舒魯教授認為，鬥棍雖是祖魯文化的一部分，但對決雙方必須是地位對等之人，而「我與國王並不對等」。此外，他也表示自己從青少年時期以後，就再也沒有進行過鬥棍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法