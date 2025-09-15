川普政策大轉彎！為打擊聖戰士 美國聯手馬利親俄軍政府

圖為馬利軍政府領導人戈伊塔（Assimi Goïta）今年6月在莫斯科克里姆林宮附近出席儀式，凸顯其與俄羅斯的緊密關係。（法新社資料照）

2025/09/15 17:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華盛頓郵報》引述多名美國現任及前任官員消息指出，為協助擊退在西非地區日益猖獗的伊斯蘭極端主義勢力，美國川普政府近幾個月已大幅提升與馬利共和國軍政府的情報分享，此舉象徵著華府對這個親俄政權的政策出現重大轉向。

馬利軍方已利用美方分享的情資，對極端分子發動打擊。這項合作是川普政府重新接觸這個孤立政權的廣泛努力之一。自2021年奪權以來，馬利軍政府基本上遭到華府的排斥。

此一轉變與前總統拜登的政策截然不同。拜登政府曾試圖敦促馬利軍事將領推動民主改革，並因其與涉及嚴重侵犯人權的俄羅斯「瓦格納集團」（Wagner Group）傭兵合作，而制裁了數名高階軍官。然而，在川普主政下，新的遊戲規則正在形成。

聖戰組織坐大 沙赫爾成恐怖主義溫床

政策轉向的背景，是西非沙赫爾（Sahel）地區急遽惡化的安全情勢。與「開打組織」（Al-Qaeda）結盟的武裝團體JNIM，已在該區擴大其影響力，並逼近馬利首都巴馬科；同時，「伊斯蘭國」（Islamic State）的分支也沿著馬利與尼日的邊境鞏固勢力。去年，沙赫爾地區與武裝團體相關的死亡人數已超過一萬人。相較於拜登政府將重心放在沿海民主國家，川普政府官員認為應直接應對威脅核心。

然而，與馬利軍政府合作充滿風險。人權觀察組織（Human Rights Watch）警告，馬利軍方及其俄國夥伴的人權紀錄惡劣，包括即決處決與強迫失蹤等，「幫助他們的國家，就是這些暴行的共犯」

此外，美方官員也承認，美方官員也承認，幾乎不可能阻止情資流向已取代瓦格納的俄羅斯「非洲集團」（Africa Corps）。一名現任官員坦言，馬利是「一個我們都在努力摸索如何應對的雷區」。

