川普震怒！ 非法移民殘忍斬首主管 「頭當球踢」丟垃圾桶妻兒全目擊

古巴裔男子在美國德州殘忍殺害汽車旅館主管，斬首對方後將頭顱踢到停車場，再拿起來丟進垃圾桶。（本報合成，擷取自X）

2025/09/15 17:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯市一間汽車旅館近日驚傳駭人兇案，一名有暴力前科的古巴籍非法移民員工，因不滿主管未以西語直接對話，竟持彎刀當眾斬首主管，行徑殘忍至極，引發社會震驚的同時，也讓美國總統川普忍不住發文譴責。

綜合外媒報導，當地時間10日上午9時26分，37歲的馬丁內斯（Yordanis Cobos-Martinez）與女同事正在打掃汽車旅館房間，這時經理納加馬萊亞（Chandra Mouli Nagamallaiah）走近提醒勿使用故障洗衣機，卻透過女員工翻譯，未與馬丁內斯直接溝通。

請繼續往下閱讀...

馬丁內斯憤而與主管爆發衝突，隨即持刀瘋狂追砍，過程中不僅無視主管妻兒阻攔，甚至當著他們的面將其殺害，砍下納加馬萊亞的頭顱，二度用腳踢向停車場後，再丟進垃圾桶。

警方表示，科博斯-馬丁內斯在攻擊過程中突然停下，開始翻找死者的口袋，並拿走其手機、掛繩和鑰匙。美國國土安全部證實，馬丁內斯是無證移民，曾因多起暴力犯罪在加州、佛州與休士頓遭捕，今年1月雖已接獲驅逐令，卻因古巴拒收而獲釋。

案件曝光後再度點燃美國社會對非法移民政策的爭論，川普隨即在自家社群平台「Truth Social」發文譴責，強調「在我的監督下，對非法移民罪犯手軟的時代已經結束」，並表示嫌犯將面臨一級謀殺指控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法