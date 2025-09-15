為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普震怒！ 非法移民殘忍斬首主管 「頭當球踢」丟垃圾桶妻兒全目擊

    古巴裔男子在美國德州殘忍殺害汽車旅館主管，斬首對方後將頭顱踢到停車場，再拿起來丟進垃圾桶。（本報合成，擷取自X）

    古巴裔男子在美國德州殘忍殺害汽車旅館主管，斬首對方後將頭顱踢到停車場，再拿起來丟進垃圾桶。（本報合成，擷取自X）

    2025/09/15 17:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯市一間汽車旅館近日驚傳駭人兇案，一名有暴力前科的古巴籍非法移民員工，因不滿主管未以西語直接對話，竟持彎刀當眾斬首主管，行徑殘忍至極，引發社會震驚的同時，也讓美國總統川普忍不住發文譴責。

    綜合外媒報導，當地時間10日上午9時26分，37歲的馬丁內斯（Yordanis Cobos-Martinez）與女同事正在打掃汽車旅館房間，這時經理納加馬萊亞（Chandra Mouli Nagamallaiah）走近提醒勿使用故障洗衣機，卻透過女員工翻譯，未與馬丁內斯直接溝通。

    馬丁內斯憤而與主管爆發衝突，隨即持刀瘋狂追砍，過程中不僅無視主管妻兒阻攔，甚至當著他們的面將其殺害，砍下納加馬萊亞的頭顱，二度用腳踢向停車場後，再丟進垃圾桶。

    警方表示，科博斯-馬丁內斯在攻擊過程中突然停下，開始翻找死者的口袋，並拿走其手機、掛繩和鑰匙。美國國土安全部證實，馬丁內斯是無證移民，曾因多起暴力犯罪在加州、佛州與休士頓遭捕，今年1月雖已接獲驅逐令，卻因古巴拒收而獲釋。

    案件曝光後再度點燃美國社會對非法移民政策的爭論，川普隨即在自家社群平台「Truth Social」發文譴責，強調「在我的監督下，對非法移民罪犯手軟的時代已經結束」，並表示嫌犯將面臨一級謀殺指控。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播