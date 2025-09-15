竊取旅客現金約80次 羽田機場行李檢查員稱「尋找刺激」

羽田機場一名21歲的保安檢查員松本龍，涉嫌趁著檢查行李的機會，偷取旅客皮夾中的現金。示意圖。（路透檔案照）

2025/09/15 16:14

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本羽田機場一名21歲的保安檢查員松本龍，涉嫌趁著檢查行李的機會，偷取旅客皮夾中的現金，13日被警視廳逮捕，日媒報導，從今年8月以來，至少偷了70到80次，總金額達150萬圓（約合台幣31.3萬元），嫌犯供稱「為了尋找刺激才偷竊」。

松本龍是從今年4月受聘於警衛公司，派在羽田機場負責行李檢查的工作。由於在隨身行李檢查時，有些如錢包或手機等較小物品放進籃子後，通常需要再蓋上另一個籃子，以免在輸送帶上掉落出來，松本趁著蓋上另一個籃子的時候，看準旅客的皮夾，摸出裡面的現金，他先藏在身上，然後利用上廁所的機會，將紙鈔藏在衛生紙內層的硬紙筒裡。

請繼續往下閱讀...

日本放送協會（NHK）報導，13日下午有一名旅客在行李檢查完畢後，發現放在籃子裡的9萬圓現金不見了，向另一名保安檢查官投訴，警視廳調閱監視錄影帶，發現松本犯行，以竊盜罪嫌逮捕。

松本供稱是為了尋求刺激才行竊，他還表示，因為工作很吃力，想要辭職，所以偷錢以做為辭職之後的生活所需。他還坦承從8月以來，至少已偷了70到80次，金額約150萬圓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法