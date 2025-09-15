沒保險套了！ 川普砍金援 辛巴威性工作者竟拿嬰兒襪擋愛滋

圖為辛巴威首都哈拉雷，一名性工作者在街邊等待。在美國削減對外健康援助後，辛巴威的愛滋病防治安全網出現嚴重破口，像她一樣的數千名性工作者，如今難以取得免費保險套與藥物，被迫在更高的健康風險下謀生。（法新社）

2025/09/15 15:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕在辛巴威首都哈拉雷（Harare）郊區一間牆面斑駁的狹窄房間裡，43歲的性工作者穆卡坎漢加（Sharon Mukakanhanga），從包裡拿出了一雙嬰兒襪。根據《法新社》報導，在美國總統川普今年稍早突然削減對外健康援助後，這雙襪子成了她在沒有保險套時，保護自己的最後防線。

穆卡坎漢加是辛巴威數千名受困的性工作者之一。在美國資金斷炊後，過去提供免費保險套、抗反轉錄病毒藥物與基本照護的診所，如今已遭掏空，將她們推向了危險的邊緣。

請繼續往下閱讀...

近20年來，包含全球最大愛滋病防治計畫「PEPFAR」在內的美國援助項目，是辛巴威脆弱公衛體系的關鍵安全網。援助中斷的衝擊立即顯現，官方數據顯示，2025年上半年，國內與愛滋病相關的死亡人數已攀升至5932人，高於去年同期的5712人。47歲的愛滋病毒陽性性工作者魯茲維佐（Cecilia Ruzvidzo）說：「那是一段非常艱難的時期，我真的要崩潰了。」她回憶，最近一次去診所只領到10天份的藥物。

獨立於美國資金之外的醫療慈善機構「無國界醫生組織」（MSF）表示，他們在哈拉雷郊區的診所因湧入的求助者而備感壓力。該組織項目負責人皮儂（Charlotte Pignon）指出，許多病患，特別是性工作者，「不知道該去哪裡尋求服務」。

哈拉雷智庫「人道主義分析中心」（CHA）執行長穆芬達（Wonder Mufunda）估計，美國過去每年約5.22億美元（約新台幣160億元）的援助中，約有9000萬美元（約新台幣27.6億元）用於愛滋病項目，援助中斷是「一次相當大的打擊」。

為求生計被迫接受不安全性行為

除了援助中斷，辛巴威持續崩潰的經濟更迫使更多女性投入性工作。據估計，全國約有4萬名女性從事此行業。20歲的卡珊德（Cleopatra Katsande）表示，激烈的競爭削弱了她們堅持安全性行為的籌碼，有些性工作者服務一次的收費僅50美分（約新台幣15元），遠低於一盒保險套的價格。

從業多年的魯茲維佐便坦言，在這種情況下幾乎沒有選擇，「我們知道那樣不安全，但我必須餵飽我的孩子們。」她補充說，客戶似乎並不在意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法