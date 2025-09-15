南韓調查青少年染毒狀況 首次接觸年齡平均13.2歲

南韓調查顯示，該國青少年首次接觸毒品的平均年齡僅13.2歲，引起各界關注。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》15日獨家報導，南韓在去年首次實施的青少年毒品實態調查中發現，每100人中就有1人表示曾吸食過毒品，初次接觸年齡平均13.2歲，結果令各界啞然失色。

據報導，南韓國會保健福祉委員會所屬國民力量黨議員崔寶允從保健福祉部獲得的「開展青少年毒品類實態調查的調查構建及試點調查」（2024年）顯示，在以全國14至24歲青少年及青年1800人為對象實施的在線試點調查中，有吸食毒品經驗者共23人（1.3％），其中男性12人、女性11人。

參與研究的「加圖立大學議政府聖母醫院」精神健康醫學科教授李海國（音譯）表示，考量到毒品相關調查因受訪者擔心處罰而難以如實回答的特性，這個數值已相當高。

南韓保健福祉部相關人士也表示，鑑於國內毒品犯罪的平均暗數率（未被揭發比例）為28.57倍，實際青少年毒品使用者可能遠超這一統計。

該調查還顯示，成人注意力不足過動症（ADHD）治療藥、麻醉性止痛藥等處方類藥物的使用比例更高。表示曾接受過此類處方藥治療的應答者為205人（11.2％），其中75人表示曾「誤用」這些藥物。

非法吸食毒品者首次接觸毒品的平均年齡為13.2歲。從年齡分布看，14至16歲最多（8人）。首次使用原因中，「因醫生處方或治療疾病」占比最多（30.4％），首次獲得毒品的途徑中「藥房或醫院」占比最高（56.5％）。

仁川真愛醫院院長、戒毒機構負責人千英勳（音譯）指出：「青少年之間像『秘方』一樣傳播ADHD藥物或減肥藥物的非正常使用方法，若無法獲得非法毒品，就會前往醫院獲取處方藥，導致濫用現象擴散。」

