創新高！日本老年人口占比達29.4％ 老年就業人數同步增加

2025/09/15 15:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本15日歡慶「敬老之日」前夕，日本總務省14日公布人口估算數據，65歲以上老年人為3619萬人，占總人口的比例為29.4％，創下新高，該比例也是人口4000萬以上國家中最高。此外，老年人就業人數為930萬，連續21年增加，同樣創下新高。

日本《共同社》報導，人口估算報告顯示，65歲以上男性為1568萬人，女性2051萬人，總數較上年減少5萬人。這是有可比數據的1950年以來、繼2023年後第2次減少。分析指出，主要原因是新達到65歲的人數較少。

國立社會保障和人口問題研究所估算，由於第二次嬰兒潮（1971至1974年）出生的一代逐漸進入老年等，從中長期來看將增加。估計2040年將達3928萬人，占總人口的34.8％。

與人口4000萬以上的38個國家相比，日本65歲以上在總人口中占比第2高的是義大利（25.1％），第3高是德國（23.7％），而日本遠高於這兩個國家。日本65至74歲的占比為12.1％，與這兩國相同，但日本75歲以上占比高達17.2％，高於其他主要國家。

另一方面，總務省的勞動力調查顯示，2024年工作人群中65歲以上占比13.7％，亦即每7個人中就有1名老年人。除了健康良好的老年人增加之外，少子化導致人手短缺可能也是背後原因。

