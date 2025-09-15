為何遲不停火？ 分析：普廷將政治生存綁定與西方的持續對抗

美媒分析，普廷遲遲不願停止對烏克蘭的侵略，是因為他將個人政治生存綁訂於與西方的持續對抗。（美聯社）

2025/09/15 15:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》14日報導，俄羅斯總統普廷近來除了對烏克蘭持續發動攻擊外，還派無人機入侵波蘭、羅馬尼亞領空，完全沒有停止戰火及軍事挑釁的意願。分析指出，這是因為普廷將其政治生存寄託於與美國及其盟友的持續對抗，「他不打算在短期內結束與西方的戰爭」。

據報導，在美國總統川普的壓力下，普廷非但沒有準備好與烏克蘭達成和平協議，反而將其政治生存寄託於與美國及其盟友之間一觸即發的衝突。

英國國際事務智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）研究員彼卓夫（Nikolai Petrov）指出：「普廷是戰爭總統，他無意結束這場戰爭。」他解釋，普廷把自己塑造成戰時領袖，回歸和平時期的總統身分無異於「降職」，「無論情況如何，他都不能放棄這個角色」。

由於烏克蘭軍隊因缺乏武器和人力而陷入困境，俄軍持續深入烏克蘭，但進展緩慢，而且代價高昂。據估計，俄軍傷亡已達100萬人，衝突也對俄國經濟造成沉重打擊，使其面臨衰退的危險。

然而，從政治角度來看，結束衝突也伴隨著風險。克宮對媒體和網路的嚴格控制，很可能使其能夠向大多數俄國人推銷與烏克蘭和平協議，稱其為一項勝利，但普廷擔心的並非這些。

彼卓夫表示，隨著俄國自由派、反對派的潰敗，一小群聲音洪亮的民族主義者如今對普廷的統治構成最大的威脅。他承諾將為他們帶來一場宏大的勝利，不僅是對烏克蘭的勝利，更是對克宮所稱的「西方集體」的勝利。

現任卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員、俄國政治觀察家與評論人鮑諾夫（Alexander Baunov）直言，「軍事政治機構中的鷹派人士渴望摧毀北約，讓北約變得毫無價值」，他們正等著普廷的戰爭帶來這個成果。

