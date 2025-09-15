聯合國：垃圾食物導致兒童肥胖人數 首次超過體重不足人數

聯合國報告指出，超加工食品的普及，導致兒童肥胖人數首次超過體重不足人數。示意圖。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）一份報告指出，超加工食品（ultra-processed food，UPF）是超重兒童人數上升的幕後推手，目前全球每10名兒童中就有1名達到肥胖標準，更首次超過體重不足人數。

UNICEF表示，全球有1億8800萬名青少年和學齡兒童患有肥胖症，佔該族群總人口的10分之1，影響該族群的健康和發育，並帶來危及生命的疾病風險。UNICEF執行長拉羅素（Catherine Russell）表示：「當我們談論營養不良時，我們不再只談論體重不足的兒童。」

羅素不諱言，兒童肥胖問題日益令人擔憂，在營養對兒童的成長、認知發展和心理健康發揮關鍵作用的時代，超加工食品正日益取代水果、蔬菜和蛋白質。

UNICEF報告發現，全球5至19歲青少年中，9.2％體重過輕，9.4％被認為肥胖。但在2000年，近13％的青少年體重過輕，只有3％的青少年有肥胖問題。

除了撒哈拉以南非洲和南亞地區外，肥胖已取代體重過輕，成為全球所有地區最常見的營養不良形式，即使在因食物匱乏而導致消瘦或發育遲緩的兒童人數眾多的國家，肥胖問題也依然存在。

這份題為「餵養利潤：食物環境如何讓兒童失望」的報告使用來自190多個國家及包括UNICEF、世界衛生組織和世界銀行在內的數據。

報告顯示，5至19歲族群中，5分之1的人超重，在這2億9100萬人中，肥胖的比例還在不斷上升；2022年，這一比例達到42％，高於2000年的30％。

報告還發現，太平洋島國的過重率最高，這些國家「正從傳統飲食轉向廉價、高能量的進口食品」。在紐埃（Niue），38％的5至19歲青少年肥胖，庫克群島的數字為37％。在較富裕的國家，此一比例也很高，例如智利（27％）、美國（21％）和阿拉伯聯合大公國（21％）。

在英國，超重兒童的比例從2000年的29％上升到2022年的30％，而肥胖兒童的比例則從9％上升到11％。

超重學童和青少年人數增幅最大的是中低收入國家，自2000年以來，這些國家的超重人數增加1倍多，這得益於「現代零售店、線上雜貨店和外賣應用程式」的快速擴張，而超重食品「比新鮮或低加工的營養食品相對便宜」。

據報導，兒童肥胖與老年時期罹患心臟病、第2型糖尿病和某些癌症的風險增加有關。

國際社會愈來愈關注不飽和脂肪酸對健康的破壞性影響，這些食品包括穀物、餅乾和蛋糕、碳酸飲料和即食食品，它們經過工業加工，添加色素、乳化劑和香精等添加劑，並且可能含有大量的添加糖、脂肪或鹽。

報告警告說，不飽和脂肪酸「充斥在商店和學校」，並透過網路向年輕人和家長大力推廣，創造一種難以避免的環境，而不是個人選擇。

