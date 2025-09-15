為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    知名止汗劑Mitchum出包！ 多名消費者秀出腋下灼傷、禿毛慘況

    國外知名除臭品牌「Mitchum」。（彭博資料照）

    國外知名除臭品牌「Mitchum」。（彭博資料照）

    2025/09/15 16:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國外知名除臭品牌「Mitchum」近來爆出安全疑慮，不少消費者購買旗下最新推出的止汗劑回家使用，卻導致腋下出現嚴重紅腫、灼傷與搔癢反應，更有消費者秀出自己腋下出現禿毛、紅腫潰爛等情況，並形容「痛到像火燒」。對此，Mitchum緊急發生致歉，目前正全力回收出問題的止汗劑中。

    綜合外媒報導，Mitchum本次引發安全疑慮的產品為「48小時滾珠式止汗劑」（48-hour roll-on anti-perspirant），這些產品在英國、愛爾蘭、南非等地的賣場上市後，被大量消費者投訴引發不良反應。報導指出，受害消費者紛紛在社群平台發布使用後的情況，腋下出現紅腫斑點、化學灼傷等異常症狀。

    來自英國的35歲男子布雷爾（Ricky Blair）指控，他多年使用Mitchum得都沒出問題，直到今年7月購買新款止汗劑，僅擦拭1個小時，就感覺腋下灼痛難耐、冒出紅疹，被迫連續擦1週的藥膏才還解，直言未來拒用該品牌。73歲律師大衛（David）也控訴，他因為使用了Mitchum的新款止汗劑，導致所有腋毛掉光，且無法再長回來。

    對於消費者排山倒海的投訴，Mitchum緊急在官方發聲明道歉，並澄清止汗劑配方未變，但坦承因部分原料的製造流程有進行調整，導致產品與肌膚產生了不良反應，目前公司已恢復原本的製造流程，並全力回收受影響的產品，呼籲受影響的消費者盡快與公司客服聯繫，以便提供補償等事宜。

    英國藥理專家沃德（Penny Ward）提出質疑，為何Mitchum在調整製造流程的部分，並未進行嚴格的安全驗證。另外，沃德還指出造成不良反應的元凶，可能是甲基柏木酮（acetyl cedrene）、香蘭素（vanillin），這2種香氛成分容易引起皮膚刺激，也提醒民眾若出現紅腫等反應就應立即停用，必要時塗抹抗組織胺或類固醇藥膏。

    @marc_antolin Help. #mitchum #antiperspirant ♬ original sound - marc antolin

    圖
    圖
