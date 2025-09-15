日本和服計設師紫藤尚世 希望以和服深化台日文化交流

日本和服設計師紫藤尚世收集大量古董丸帶，並進行再創作。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕「丸帶」是日本和服用的一種腰帶，由於織工繁複且相當厚重，現在已很少被使用，曾經為歌手中森明菜設計舞台裝的知名現代派和服設計師紫藤尚世，為了不讓這些有數百年歷史的傳統工藝品被埋沒，收集了沈睡在日本各地衣櫃中的古董丸帶，並進行再創作，設計成容易穿脫的現代和服，或是以貴金屬、寶石等將布料上的圖案立體化，賦予新的生命，並推向世界舞台，她希望有機會到台灣辦展，以和服藝術深化台日的文化交流。

丸帶是日本傳統腰帶中最華麗、最正式的一種，象徵富貴與典雅。大概於江戶時代中期，配合當時的髮型需要而誕生，盛行於明治到大正時期。丸帶的布料以錦織、金襴和綢緞為主，以寬約70公分的布料對折縫製，長約4公尺，因為整條帶子兩面都織有花樣，視覺效果極為豪華，象徵江戶時代町人文化與富裕階層對和服審美的精緻化。

不過，丸帶的織工繁複，且相當厚重，一條重約3到4公斤，操作也很不便，戰後因生活方式的改變，實用性不足的丸帶逐漸被淘汰，隨著製作的師傅凋零，現在已經失傳。現今主要用於新娘禮服，或是舞妓或歌舞伎等的舞台服裝等極少數場合。

出生於東京淺草的紫藤尚世，3歲就開始學日本舞踊，從小就對和服很熟悉。20多歲的時候為了學習和服設計，開始做二手衣的販賣，1977年正式以「紫藤尚世」的名號做為和服設計師出道。

日本的和服界有「繪師」或「着物（和服）作家」的稱呼，繪師指的是染織過程的圖案繪製與設計，和服作家指的是整體的設計，包括設計圖案、布料選擇、染色方式和整體風格構想。紫藤想追求的是讓和服成為全球時尚的一種，首先要解決的就是讓和服可以像洋裝一樣容易穿脫，但又同時保留了和服的美感。

紫藤的摩登設計曾遭到傳統和服界批判為異類，但在出道10年後的1987年，因為中森明菜以「DESIRE 〜情熱〜 」獲得年度唱片大賞，紫藤獲邀為她設計的和服舞台裝極為搶眼，引發話題而一夕成名。

1988年起紫藤為了普及和服，開始每年舉辦和服時尚秀，她以「布料搭配、色彩搭配、圖案搭配」的獨特技術，創造出超越和服傳統概念的原創設計，被譽為日本服裝界的第一人。

紫藤以「SHITO HISAYO」為品牌的現代和服，在日本的潮牌和精品聖地表參道有多家展店，2022年也曾進軍紐約的川普大樓，川普夫人梅蘭妮亞一口氣就買了3套。

在和服創新設計的過程中，紫藤對於「丸帶」傳統製作工藝的失傳相當惦記，由於年輕時做過二手衣買賣，她運用累積的知識和管道，開始收集散布於日本各地的丸帶，目前已收集超過700條。

由於丸帶都用於正裝和喜慶的場合，很多圖案圖案多為金銀線、華麗花紋、吉祥文樣，寓意吉慶。例如鶴、松竹梅、龍、龜甲、御所車（貴族牛車）等。

紫藤以收集來的古董丸帶進行再創作，重新設計為穿脫容易的現代和服，有些則裁切出布料上的圖案，以貴金屬、寶石等再加工，將布料上的圖案立體化，變成一幅全新的裝置藝術作品。

2022年她以「AAAPARE」的品牌，推出以丸帶為主的設計作品。「APARE」的日文為「天晴れ，意指「讚啦」，「AAA」則具有最頂級的意思。

紫藤積極將和服之美推向全世界，這次主動邀請台灣媒體參觀她的工作室，主要是因為她對台灣有一份特殊的感情，她的父親在日治時代曾在台灣工作，學會了很好吃的台灣麵做法，紫藤本人從未到過台灣，但從小經由父親的描述，一直對台灣抱有憧憬，很希望有一天能帶著和服的作品去台灣發表，也希望在和服創作中加入台灣的元素，一圓她兒時的夢想。

