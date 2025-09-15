英「血腥星期日」歷史性審判啟動 退役士兵面臨謀殺指控

1972年2月，北愛爾蘭倫敦德里沼澤區1棟建築在血腥星期日事件後發生火災。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1972年1月30日「血腥星期日」（Bloody Sunday）事件中，英國士兵開槍打死13名北愛爾蘭民權遊行者，另有15人受傷。今（15）日1名前英國士兵將因在此事件中槍殺2名男子和謀殺5人未遂而接受審判。

根據美聯社報導，該退役傘兵被稱為「士兵F」，在法庭上被藍色落地窗簾遮擋，以防遭到報復。他是血腥星期日事件中唯一被告。

士兵F對殺害雷（James Wray）和麥金尼（William McKinney）的2項謀殺指控，以及對弗里爾（Joseph Friel）、奎因（Michael Quinn）、馬洪（Joe Mahon）、奧唐納（Patrick O’Donnell ）和1名身分不明人員的5項謀殺未遂指控均不認罪。

值得注意的是，這起審判發生前存在許多曲折發展。英國政府最初聲稱，傘兵團士兵向襲擊人們的槍手開火，調查宣告部隊無罪。但2010年的審查認定，士兵向手無寸鐵的民眾開槍，還隱瞞了數十年。

時任首相卡麥隆（David Cameron）為此道歉，聲稱這些殺戮「毫無道理，也無法辯解」。

該調查結果為指控士兵F鋪平道路。檢察官指出，沒足夠證據起訴其他16名退休士兵和2名愛爾蘭共和軍成員。

檢察院2021年撤銷此案，原因是判斷無法在審判中勝訴。此前1名法官裁定檢方證據不可採信，並駁回針對2名士兵殺害愛爾蘭共和軍領導人的指控。

但之後1名血腥星期日受害者家屬提出上訴，讓針對士兵F的指控得以恢復。

