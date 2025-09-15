英國砸重本動用「王冠外交」 川普獲史上首次2度國是訪問

美國總統川普（右）本週將對英國展開第2次國是訪問，並由國王查爾斯三世（左）親自接待。此為2019年川普首次國是訪問期間，與當時仍是威爾斯親王（Prince of Wales）的查爾斯會晤的檔案照片。（路透資料照）

2025/09/15 13:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《美聯社》報導，美國總統川普本週將對英國展開其歷史性的第2次國是訪問，英國正準備以最高規格的王室儀式進行接待，由國王查爾斯三世在溫莎城堡主持歡迎活動。此行被視為英國政府1項重要的外交操作，意圖運用「軟實力」來鞏固與川普政府的關係。

英國此舉的背景是川普的「美國優先」政策，正持續影響長期的貿易與安全關係。英國希望藉由此次訪問，爭取更有利的貿易條件，並在應對俄羅斯侵略烏克蘭的問題上尋求美國的協助。

王室在現代英國政治中雖無實權，但仍是政府重要的「軟實力」（soft power）工具，而國是訪問則是其最高級別的外交手段。王室歷史學家萊西（Robert Lacey）表示：「我們在拉攏他。」他分析，英國政府正利用川普對君主制的濃厚興趣作為外交槓桿。

英國紐卡索大學現代史專家法爾（Martin Farr）也指出，這種友好的姿態「可能使另一方更願意接受你的請求」。

高規格儀式與國宴細節

此次國是訪問的排場極盡奢華。核心活動之一是17日晚間在溫莎城堡舉行的國宴，賓客將在長達50公尺的滑鐵盧餐桌旁就坐。宴會將動用一套名為「大銀器」（Grand Service）的鍍金銀質餐具，該套餐具包含超過4000件器皿，已有200年歷史。

訪問行程還包括由查爾斯國王與卡蜜拉王后陪同的馬車遊行、儀隊校閱等傳統王室儀式。數百名軍事人員經過數月排練，將參與相關典禮。

史上首位獲二次國是訪問領袖

川普是史上第1位獲得英國第2次國是訪問榮譽的世界領袖。英國首相施凱爾（Keir Starmer）在川普開啟第2任期僅5週後，便於今年2月親赴華盛頓，向他遞交了由查爾斯國王親筆簽署的邀請信。川普當時曾向媒體驕傲地展示信件，並稱之為「巨大的榮譽」。

根據安排，川普將於18日前往英國首相的鄉間官邸契克斯莊園（Chequers），與施凱爾舉行正式會談。

