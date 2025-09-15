駕「粉紅玩具車」上街買思樂冰 加拿大墨鏡男下場慘了

加拿大一名男子開著朋友女兒的粉紅玩具車，被警方攔下。（擷取自Royal Canadian Mounted Police/官網）

2025/09/15 14:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大卑詩省1名23歲男子因嫌走路麻煩，竟借用朋友女兒的粉紅色玩具車上街，還在繁忙道路上緩慢行駛；過程中不僅吸引路人側目，最後更遭警方攔查，發現他酒後駕駛且駕照遭吊銷，最終吃上罰單並被拘留。

綜合外媒報導，該名男子林肯（Kasper Lincoln）5日上午戴著墨鏡，笑容滿面地駕駛玩具車，沿著喬治王子市街道行駛，時速僅約4公里。他解釋是因為「懶得走路」，才借室友孩子的車，想和朋友去買思樂冰。

雖然看似無害，警方卻接獲多起通報，指稱他一度行駛在馬路中央，攔查後發現他駕照早已遭吊銷，且呼氣檢測顯示有酒駕情況。林肯因此被拘留，並面臨酒駕指控，他雖計畫對罰單提出異議，但強調不會責怪警方，甚至表示「逮捕我的警官人很好，還說這是他第一次遇到這種狀況」。

當地律師提醒，依規定只要在公共道路上駕駛任何動力車輛，包括玩具車、電動滑板車等，都必須持有駕照與保險，否則同樣觸法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

當地民眾目擊男子開著玩具車在路上行駛，以及被警方攔查的過程。（本報合成，擷取自臉書）

