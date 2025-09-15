為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美猶他州遭龍捲風襲擊 多房屋被摧毀

    美國猶他州東南部多所房屋上週末被龍捲風摧毀。（美聯社）

    2025/09/15 13:47

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國猶他州東南部多間房屋上週末被龍捲風摧毀，但美國當局表示暫無人員受傷報告。

    根據《美聯社》報導，科羅拉多州大章克申（Grand Junction）國家氣象局辦公室氣象學家桑德斯（Kris Sanders）13日表示，1場當日下午12時35分發生在猶他州東南部聖胡安郡（San Juan）的風暴，於1小時內引發2場龍捲風。

    桑德斯指出，在聖胡安郡蒙特蘇馬溪（Montezuma）附近著陸的龍捲風，路徑可能不到16公里，但氣象部門尚未確定其確切路徑和風速。他14日聲稱，可能會在今（15）日進行調查。

    納瓦霍族領袖尼格倫（Buu Nygren）在社群媒體上發文說，聖胡安郡有3棟房屋在風暴中被摧毀。聖胡安郡是美國少數原住民數量比白人多的郡。

    納瓦霍警察局在社群媒體上表示，目前沒有人員傷亡報告，但有數量不詳的牲畜和寵物失蹤。警察局發布的圖片顯示，龍捲風高聳的柱狀結構被烏雲籠罩。

    值得注意的是，聖胡安郡很少出現龍捲風。桑德斯表示，氣象部門自1950年後只在該地區確認過2次龍捲風。

