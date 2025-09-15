挺台美眾院外交委員會主席麥考爾 宣布不再尋求連任

非常挺台的美國聯邦眾議院外交事務委員會主席，德州出身的共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）14日宣布，明年任滿後將不再尋求連任。（本報資料照）

2025/09/15 12:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕非常挺台的美國聯邦眾議院外交事務委員會主席，德州出身的共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）14日宣布，明年任滿後將不再尋求連任。

現年63歲的麥考爾自2005年以來一直代表德州第十國會選區，他曾在2013年1月至2019年1月擔任聯邦眾議院國土安全委員會主席，並從2023年1月至2025年1月擔任聯邦眾議院外交事務委員會主席。

麥考爾在《美國廣播公司》（ABC）新聞節目《本週》（This Week）中表示：「能夠在國會任職逾20年是我的榮幸，我現在正在尋找新的挑戰。我將完成我的任期。但我希望繼續在國家安全和外交政策領域尋求新的挑戰。」

麥考爾強調：「我希望繼續在國家安全和外交政策領域服務美國人民，並像過去20年一樣，讓美國更強大，讓世界更安全。」

麥考爾於2004年首次當選聯邦眾議員，之後他10次連任，是共和黨在國會的資深議員。麥考爾在2024年其中大選中以近30個百分點的優勢擊敗民主黨挑戰者，贏得連任。

麥考爾發布聲明說：「能夠代表德州中部人民，並擔任重要的國土安全和外交事務委員會主席，是我畢生的榮幸。我父親在二戰中的服役經歷激勵我投身公共服務事業，專注於保衛我們偉大的國家免受全球威脅。20多年來，我一直為在國會履行這一使命而感到自豪。」

麥考爾在擔任聯邦眾議員期間非常挺台，去年5月曾率領跨黨派國會代表團訪台，向新就任的總統賴清德和副總統蕭美琴致賀，並表示美方將持續與台灣合作提升嚇阻力，強調「台灣人民就像美國人民」，台灣因其人民、民主、自由以及繁榮而深具重要性。

