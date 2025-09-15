為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    兇嫌曾是學霸！ 柯克案殺手起底：GPA4.0、入學試近滿分

    猶他州官方公布的柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）入監照。（法新社）

    猶他州官方公布的柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）入監照。（法新社）

    2025/09/15 11:17

    〔編譯陳成良／陳成良報導〕根據《華爾街日報》報導，美國猶他州州長考克斯（Spencer Cox）週日表示，涉嫌殺害保守派活動家柯克（Charlie Kirk）的22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson），在被捕後拒絕與當局合作。然而，調查人員正從其密切配合的親友團中，拼湊出兇嫌的犯案動機與令人費解的墮落軌跡。

    考克斯州長在數個週日晨間新聞節目上透露，儘管羅賓森本人拒不開口，但調查人員正在約談其家人、朋友與熟人。考克斯說：「我們可以再次確認，根據我們約談的家人與民眾，他確實來自一個保守派家庭。但他的意識形態卻與家人非常不同。」州長同時證實，羅賓森的跨性別伴侶，對其犯案計畫毫不知情，並在事發後感到「震驚」，目前正「極度合作地」配合調查。

    從全額獎學金學霸到政治刺客

    報導同時揭露了羅賓森令人費解的背景。考克斯州長對一個前途光明的年輕人如何走向毀滅，表達了深切的憂慮。他在美國廣播公司（ABC）的「本週」節目上說：「我們也必須搞清楚，為何一個擁有4.0滿分學業成績（GPA）、在美國大學入學試（ACT）考了34分（滿分36）、拿著我母校全額獎學金的孩子，會在一個學期都待不滿就輟學，並最終做出這樣的事。」

    這起案件震驚了羅賓森所居住的猶他州西南部小城華盛頓市。該市在官網上發表聲明，對悲劇的發生表達「深切的悲傷」。州政府的紀錄顯示，羅賓森的父母經營一家客製化檯面生意，其母親是一名有執照的臨床社工。14日，在其家人住處的門外，擺放著鄰居送來的花束與手寫卡片，其中一張寫著：「我正在為你們的家庭祈禱。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播