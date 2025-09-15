兇嫌曾是學霸！ 柯克案殺手起底：GPA4.0、入學試近滿分

猶他州官方公布的柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）入監照。（法新社）

2025/09/15 11:17

〔編譯陳成良／陳成良報導〕根據《華爾街日報》報導，美國猶他州州長考克斯（Spencer Cox）週日表示，涉嫌殺害保守派活動家柯克（Charlie Kirk）的22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson），在被捕後拒絕與當局合作。然而，調查人員正從其密切配合的親友團中，拼湊出兇嫌的犯案動機與令人費解的墮落軌跡。

考克斯州長在數個週日晨間新聞節目上透露，儘管羅賓森本人拒不開口，但調查人員正在約談其家人、朋友與熟人。考克斯說：「我們可以再次確認，根據我們約談的家人與民眾，他確實來自一個保守派家庭。但他的意識形態卻與家人非常不同。」州長同時證實，羅賓森的跨性別伴侶，對其犯案計畫毫不知情，並在事發後感到「震驚」，目前正「極度合作地」配合調查。

請繼續往下閱讀...

從全額獎學金學霸到政治刺客

報導同時揭露了羅賓森令人費解的背景。考克斯州長對一個前途光明的年輕人如何走向毀滅，表達了深切的憂慮。他在美國廣播公司（ABC）的「本週」節目上說：「我們也必須搞清楚，為何一個擁有4.0滿分學業成績（GPA）、在美國大學入學試（ACT）考了34分（滿分36）、拿著我母校全額獎學金的孩子，會在一個學期都待不滿就輟學，並最終做出這樣的事。」

這起案件震驚了羅賓森所居住的猶他州西南部小城華盛頓市。該市在官網上發表聲明，對悲劇的發生表達「深切的悲傷」。州政府的紀錄顯示，羅賓森的父母經營一家客製化檯面生意，其母親是一名有執照的臨床社工。14日，在其家人住處的門外，擺放著鄰居送來的花束與手寫卡片，其中一張寫著：「我正在為你們的家庭祈禱。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法