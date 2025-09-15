為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    加薩戰爭近兩年、以軍救治2萬傷兵 逾半數患有精神疾病

    以色列國防部統計數據顯示，加薩戰爭爆發後已救治2萬名傷兵，其中有超過一半有心理健康問題，約有56％的傷兵罹患創傷後壓力症候群或其他心理健康疾病。圖為截肢後正進行復健的以軍士兵。（美聯社）

    以色列國防部統計數據顯示，加薩戰爭爆發後已救治2萬名傷兵，其中有超過一半有心理健康問題，約有56％的傷兵罹患創傷後壓力症候群或其他心理健康疾病。圖為截肢後正進行復健的以軍士兵。（美聯社）

    2025/09/15 11:04

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列，加薩戰爭持續至今尚未平息。以色列國防部統計數據顯示，戰爭爆發以來，已救治2萬名傷兵，其中有超過一半有心理健康問題，約有56％的傷兵罹患創傷後壓力症候群（PTSD）或其他心理健康疾病。

    根據《以色列時報》報導，以色列國防部指出，加薩戰爭爆發以來，醫療及復健部門已救治2萬名傷兵，約有64％是預備役軍人，目前每個月約有1000名新的傷兵接受治療。在2萬名傷兵中，約有9％被定義為中度至重度傷殘，99名士兵截肢後需安裝義肢，16名士兵癱瘓

    以色列國防部指出，這兩萬人中，約有45％的人身體受傷、約有35％的人患有PTSD和其他精神健康問題、約有20％的人同時遭受身體傷害和精神健康問題。

    若加上過去戰爭的傷殘退伍軍人，國防部復健部門共收治8萬1700名受傷軍人，其中3萬1000人患有精神疾病，佔比達到38％。預計到2028年，該部門將收治約10萬人，其中至少一半的軍人患有PTSD和其他精神疾病。

