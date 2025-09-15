澳門「愛國者」選舉投票率慘！ 學者：民眾「用腳投票」抗議

澳門特首岑浩輝親赴投票所，為首場「愛國者治澳」立法會選舉投下選票。（法新社）

2025/09/15 10:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，在中國強力主導的「愛國者治澳」原則下，澳門週日（14日）舉行了首場排除了所有潛在異議人士的立法會選舉，結果遭遇民意反彈。初步結果顯示，本次選舉的投票率僅有53%，是澳門自1999年移交以來，7次選舉中倒數第3低的紀錄。

此次選舉是在極具壓力的政治氛圍下舉行。這個人口近70萬的博弈中心，在2024年修改了選舉法，賦予國安官員對候選人資格的最終決定權。今年7月，當局便以此為由，取消了12名參選人的資格，理由是他們不擁護澳門的基本法或拒絕宣誓效忠。同月，當局更首度動用2009年頒布的國安法，逮捕了前立法會議員區錦新。政治學家蘇鼎德（Eric Sautede）向《法新社》形容，這次的投票率是「『用腳投票』一詞的完美例證」。

萬人投廢票 「反正沒得選」

儘管澳門特首岑浩輝領導的政府，祭出了當日搭乘大眾運輸免費等措施以催高投票率，《法新社》記者更目擊，作為澳門最大雇主之一的各大賭場，出動接駁車將員工載往投票所，但投票情況依舊冷清。一名60歲的選民向記者表示：「今年的排隊人龍，沒有往年那麼長。」更值得注意的是，選舉官員在記者會上，對本次選舉創下歷史紀錄的5987張空白票與7077張廢票，表示不予置評。

前澳門大學政府學教授余渭盧分析，儘管廢票數很高，但53%的投票率對北京而言仍是「可以接受的」。他指出，取消參選資格，「代表了北京試圖壓制立法會內的異議聲音」，並預期未來的立法會議員將淪為純粹的「橡皮圖章」。他總結道：「澳門選民目前仍保有一些選擇。但我相信，趨勢是這個空間將被逐步地壓縮。」

