    國際

    北韓重申擁核國地位 嗆美「停止擴散核武」

    北韓駐維也納聯合國辦事處及國際組織常駐代表團強調，該國作為核武國家的地位已不可逆轉。圖為聯合國維也納辦事處。（法新社資料照）

    北韓駐維也納聯合國辦事處及國際組織常駐代表團強調，該國作為核武國家的地位已不可逆轉。圖為聯合國維也納辦事處。（法新社資料照）

    2025/09/15 13:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓駐聯合國維也納辦事處和其他國際組織代表團15日發表聲明稱，該國法律已永久確立北韓的核武國家地位，「擁核」進程不可逆轉，將堅決排斥任何企圖改變現狀的舉動；作為「負責任的擁核國家」，北韓將誠實履行國際義務。

    《韓聯社》報導，美國常駐聯合國代表日前在維也納舉行的國際原子能總署（IAEA）理事會會議上表示，「美國仍致力於實現北韓完全無核化」。對此北韓在聲明譴責稱，美國污衊北韓擁核為「非法」並談及「無核化」，再次展現「敵對意圖」，北韓對此表示嚴重關切。

    聲明主張，北韓擁核是保障實力平衡的必然選擇，反批美國破壞國際「禁止核子擴散」體系根基，「霸權行為是國際社會面臨的最重大威脅」；聲明指出，美國應履行「核裁軍」義務，立即停止對他國提供延伸威懾、與無核國家「核共用」、轉讓核潛艦技術等行為。

    聲明還稱，國際原子能總署沒有任何法律許可權和道德名份干涉未簽署禁止核子擴散條約的擁核國家內政。「針對美國日益加大的核威脅力道、由美國主導的核同盟對抗活動變本加厲的現實，不斷提高自衛性核遏制力，是在（朝鮮）半島和地區防止核戰爆發危險，可靠保證我國生存權和發展權的唯一選擇」。

    《韓聯社》分析認為，北韓以強硬姿態牽制美國的無核化要求，並揚言美方或將面臨「不利後果」，是有意警告美方「不承認其擁核地位將對重啟朝美對話帶來不利影響」；與此同時，北韓譴責美方「核擴散」行為，或有意將今後可能重啟的談判話題引向核裁軍問題。

