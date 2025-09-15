為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「武裝酷兒」組織遭點名！柯克案發後秒關IG FBI正調查

    猶他州官方公布的柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）入監照。（美聯社）

    猶他州官方公布的柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）入監照。（美聯社）

    2025/09/15 10:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約郵報》獨家引述執法部門消息來源披露，美國聯邦調查局（FBI）已擴大對保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案的調查，正深入追查與兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）有關的「親跨性別」及左翼線上團體，以釐清他們是否對暗殺計畫「事前知情」，甚至可能扮演了共犯角色。

    報導指出，調查範圍包括了位於猶他州的實體團體與網路社群。其中，一個名為「武裝酷兒鹽湖城」（Armed Queers SLC）的組織，被消息來源證實已進入FBI的調查視野，該組織在柯克遇刺後，已將其 Instagram 帳號關閉。

    根據美國青年基金會（Young America’s Foundation）取得的資料，「武裝酷兒」曾在2023年9月，於距離案發地點約72公里的猶他大學，舉辦過一場關於「酷兒抵抗」的講座。其宣傳海報上，竟是一名身背兩條彈藥帶、手持AK-47步槍的年輕女性，並印有共產主義的鐮刀斧頭符號。

    網路驚現「殺人預告」？

    與此同時，網路偵探們也分享了多則令人不安的社群媒體截圖，內容疑似在暗殺前一天，便已預告將有大事發生。一則在9月9日發布的貼文寫道：「查理·柯克明天要來我的大學，我真希望有人把他給蒸發掉。」該用戶稍後更發布了一張咧嘴笑的狗的迷因，配文稱「這麼說吧，明天將有大事發生」。在槍擊案發生後，該帳號又發文稱「我發誓我跟這事無關」，隨後便更改了用戶名稱。

    猶他州州長考克斯（Spencer Cox）週日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，羅賓森的跨性別伴侶特維格斯（Lance Twiggs）一直「極度合作」，且對犯案計畫毫不知情。然而，考克斯13日也向《華爾街日報》透露：「對我們與調查人員而言，情況非常清楚，這是一個深受左翼意識形態灌輸的人。」FBI 對此拒絕評論。

    柯克遇刺案兇嫌羅賓森的22歲跨性別同居人特維格斯（Lance Twiggs）。（照片取自TikTok）

    柯克遇刺案兇嫌羅賓森的22歲跨性別同居人特維格斯（Lance Twiggs）。（照片取自TikTok）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播