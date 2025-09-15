「武裝酷兒」組織遭點名！柯克案發後秒關IG FBI正調查

猶他州官方公布的柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）入監照。（美聯社）

2025/09/15 10:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約郵報》獨家引述執法部門消息來源披露，美國聯邦調查局（FBI）已擴大對保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案的調查，正深入追查與兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）有關的「親跨性別」及左翼線上團體，以釐清他們是否對暗殺計畫「事前知情」，甚至可能扮演了共犯角色。

報導指出，調查範圍包括了位於猶他州的實體團體與網路社群。其中，一個名為「武裝酷兒鹽湖城」（Armed Queers SLC）的組織，被消息來源證實已進入FBI的調查視野，該組織在柯克遇刺後，已將其 Instagram 帳號關閉。

根據美國青年基金會（Young America’s Foundation）取得的資料，「武裝酷兒」曾在2023年9月，於距離案發地點約72公里的猶他大學，舉辦過一場關於「酷兒抵抗」的講座。其宣傳海報上，竟是一名身背兩條彈藥帶、手持AK-47步槍的年輕女性，並印有共產主義的鐮刀斧頭符號。

網路驚現「殺人預告」？

與此同時，網路偵探們也分享了多則令人不安的社群媒體截圖，內容疑似在暗殺前一天，便已預告將有大事發生。一則在9月9日發布的貼文寫道：「查理·柯克明天要來我的大學，我真希望有人把他給蒸發掉。」該用戶稍後更發布了一張咧嘴笑的狗的迷因，配文稱「這麼說吧，明天將有大事發生」。在槍擊案發生後，該帳號又發文稱「我發誓我跟這事無關」，隨後便更改了用戶名稱。

猶他州州長考克斯（Spencer Cox）週日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，羅賓森的跨性別伴侶特維格斯（Lance Twiggs）一直「極度合作」，且對犯案計畫毫不知情。然而，考克斯13日也向《華爾街日報》透露：「對我們與調查人員而言，情況非常清楚，這是一個深受左翼意識形態灌輸的人。」FBI 對此拒絕評論。

柯克遇刺案兇嫌羅賓森的22歲跨性別同居人特維格斯（Lance Twiggs）。（照片取自TikTok）

