日本栃木市遭非法傾倒 大量榻榻米堆積發臭 清理費逾1300萬日圓

2025/09/15 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本栃木縣栃木市近日爆出大規模非法傾倒事件，大量榻榻米與建築廢棄物遭棄置在林間道路旁，不僅堆積如山、散發惡臭，更嚴重影響居民生活與觀光環境。市府估算，清除費用恐高達1300萬日圓（約新台幣266.9萬），必須動用稅金支付，讓地方官員憤怒直呼「令人難以接受」。

綜合日媒報導，今年1月底至8月期間，栃木市共有14處林道遭非法棄置，共計約1850張榻榻米及相當於6輛卡車的廢棄物。其中最嚴重地點單點就多達600張榻榻米，部分甚至推至道路邊緣。

現場可見大量榻榻米已腐爛變黑，空氣中瀰漫惡臭，廢棄物中還混雜混凝土碎塊、電子零件與家電垃圾，甚至還有大批木材。栃木市生活環境部清潔推進課副課長渡邊浩昭推測，應是營造業者趁林道寬闊或未設護欄處，以自卸卡車強行傾倒。

栃木市針對此類非法棄置的現狀，採取了封閉林道、實施夜間巡邏及增設監視攝影機等對策。然而，包括原設置於樹木上的監視攝影機在內，共計4台設備遭竊或遭破壞。據悉，市府已就器物損毀及竊盜案提出被害申報。

市府雖已封閉部分林道、加強夜間巡邏並設置監視器，但目前已有4台監視設備遭竊或遭破壞，並已報警處理。警方則以涉嫌違反《廢棄物處理法》等罪名展開調查。

渡邊浩昭強調，榻榻米處理困難且成本極高，拆除需待預算核定，預估將耗費1300萬日圓。他直言，動用稅金收拾這些不法行為，實在令人憤慨。由於安全與環境考量，部分林道自8月8日起已實施車輛管制，預計持續約3個月。

