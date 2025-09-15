中國海航因天氣轉降 乘客砲轟機長廣播先說英文被狠狠打臉

中國海南航空客機因天氣問題轉降，乘客不滿機長廣播先說英文再說中文，堵在海航櫃台不斷痛罵。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南航空HU7712航班，9日原定從廣東省深圳飛往北京，但受到目的地暴雨影響轉降至山西省太原武宿國際機場，落地後竟然有乘客不滿機長廣播先說英文再說中文，堵在海航櫃台不斷痛罵，但沒過多久就被狠狠打臉。

從中國微博流傳的影片可以看到，當時有一群乘客圍在海航櫃台前，其中1名男子自稱他的4個社群平台帳號粉絲加起來破千萬人，他痛罵機長把中文放在英文後面再講的行為，直指「全世界永遠都是在自己國家先說母語再說英語，我投訴，嚴重投訴。」

不過，執飛HU7712航班的機長為新加坡籍，按照規定本來就是可以先說英語再說中文；還有中國網友表示，之前外籍機長較多的時候，搭乘國內客機都是由機長廣播英文，再由中國籍的副機長以中文複述，這種情況相當常見。

另外，乘客同時還質疑航班之所以轉降，是因為機長不具備在下雨地區降落的本事，中國航空界人士對此指出，航空公司所有機長都具備在雨天起降的能力，但當時北京確實因暴雨影響到安全降落的標準。

據了解，部分旅客情緒激動的原因，是因為他們當中有人要回北京準備動手術，海航已於當晚包車載送36人前往北京，至於其他不著急的乘客則搭乘10日的調派航班。

中國網友看完影片後議論紛紛，不少人指責那個自稱擁有「千萬粉絲」的男子是在利用民粹，實際上轉降和先說英語再說中文根本沒關係，更何況這本來就是按照規定；還有人質疑男子擁有那麼多粉絲應該很知名才對，但怎麼都看不出他到底是哪個網紅。

