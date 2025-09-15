老花眼鏡掰掰？新眼藥水研究：每日數滴可望大幅減少依賴

阿根廷最新研究發現，每日使用數次的特製眼藥水，即可有效改善老花眼視力，有望讓老花眼鏡走入歷史；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

2025/09/15 09:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，老花眼鏡在未來可能將成為過去式。一項最新研究發現，每日僅需使用數次的特製眼藥水，即可有效改善因年齡增長造成的近距離視力模糊，也就是俗稱的「老花眼」（presbyopia）。科學家表示，這款新配方，有望「大幅減少對老花眼鏡的依賴」。

阿根廷老花眼高等研究中心的研究人員，對766名老花眼患者進行了一項回溯性研究。結果發現，多數患者在使用特製眼藥水後，能夠在「耶格近距離視力表」（Jaeger chart）上，多看清楚2至3行，甚至更多。研究主持人貝諾扎（Giovanna Benozza）博士指出：「我們最重要的成果，是近距離視力獲得了快速且持續的改善。」她表示，患者的視力改善效果，在長達2年的研究期間內，都能持續維持。

關鍵配方：縮小瞳孔兼抗發炎

這款眼藥水的配方，含有毛果芸香鹼（pilocarpine），這是一種能讓瞳孔收縮、並收縮睫狀肌的藥物，藉此控制眼睛看遠看近的能力。同時，配方中也加入了雙氯芬酸（diclofenac），一種能減少發炎與不適感的藥物，用以緩解毛果芸香鹼常引起的不適。患者每日早晨與6小時後各使用一次，若有需要，可於晚間追加第3劑。

貝諾扎博士強調，此療法並非旨在取代外科手術，而是為那些需要安全、有效且個人化替代方案，並尋求擺脫眼鏡不便的患者，提供一個極具價值的解決方案。這項突破性的研究成果，已於第43屆歐洲白內障與屈光外科醫師學會大會上正式發表。

