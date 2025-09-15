柯克遇刺震驚全美 政界人身安全危機意識爆發

民主黨籍賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，他不會放棄履行職責，也不會取消任何公開露面。（美聯社）

2025/09/15 09:52

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案震驚全美，也令共和黨和民主黨官員面臨窘破處境。隨著緊張選舉季逐漸深入，兩黨都被迫應對嚴峻安全問題。

根據美聯社報導，一些政界領袖取消公開露面，其他人則依靠大量警力來保障自身安全。還有一些人堅稱，柯克之死不會對他們的職責產生任何影響。

民主黨籍賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，他作為全國性政黨成員和州的領導人物不會放棄履行職責，也不會取消任何公開露面。

事實上早在柯克遇刺案發生前，夏皮羅就已經在與政治暴力帶來的情感創傷鬥爭。5個月前的1個半夜，有人闖入他家並縱火。當時身為民主黨總統候選人有力競爭者的夏皮羅，正與妻子和孩子一起睡覺，幸運的是他們最終及時逃生。

夏皮羅指出，他作為1名父親所選擇的職業，卻讓孩子們處於危險之中，這成為他最難克服的情感挑戰。

其他民主黨官員，則在好戰言論甚至死亡威脅不斷增加情況下取消活動。民主黨籍亞利桑那州參議員加列戈（Ruben Gallego），取消13日在拉斯維加斯舉行的市政廳會議。

共和黨也有類似情況。致力於吸引年輕人加入共和黨的青年美國基金會主席、前威斯康辛州共和黨州長沃克（Scott Walker）聲稱，出於對柯克及其家人的尊重，該基金會取消11日晚在加州舉行的活動。

值得注意的是，潛在民主黨總統候選人、馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）最近宣布將參加2026年連任競選。他強調即使政治暴力事件會讓人擔憂，他也不會因為威脅加劇而改變自己的公開日程。

身為前陸軍上尉的摩爾指出，他作為一個親身經歷過戰爭的人，絕不相信美國正在彼此交戰，也不認為美國充滿針鋒相對的報復行為。

摩爾最後說，訴諸暴力是明顯的軟弱表現，這意味著選擇使用暴力的人無法取得政治辯論上的勝利。

