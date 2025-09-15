為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    卡達籲拒雙重標準　緊急峰會擬對以色列追究責任

    2025/09/15 05:15

    〔中央社〕卡達總理穆罕默德今天敦促國際社會摒棄「雙重標準」，追究以色列犯下的責任。卡達明天將舉行緊急會議，回應以軍日前為打擊哈瑪斯領導階層而對卡達發動前所未有的空襲行動。

    以色列本月9日對美國在中東地區的另一個盟友卡達發動空襲，攻擊目標是人在杜哈（Doha）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領導階層。以軍的行動招致各國批評，美國總統川普（Donald Trump）也發聲譴責，但同時派遣國務卿盧比歐（Marco Rubio）前往以色列，以展現支持。

    阿拉伯和伊斯蘭國家領袖明天的緊急會議，目的在升高波灣國家之間的團結，並進一步施壓以色列。目前，以色列正面臨各界在終結加薩（Gaza）戰爭與人道危機的聲浪。

    法新社報導，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天在籌備會議上表示：「國際社會是時候停止雙重標準，懲罰以色列所有罪行了。」他指出，以色列在加薩發動的「滅絕戰爭」必將失敗。

    他說：「國際社會的沉默與無力追究，是促使以色列持續下去的原因。」

    預計出席明天峰會的領袖包括伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）以及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天已抵達杜哈。

    沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）是否出席目前還無法確定，但他本週稍早已以訪問卡達，展現支持。

    卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示，明天會議將討論「有關以色列攻擊卡達的決議草案」。

    哈佛大學中東研究計畫成員法赫羅（Elham Fakhro）預料，波灣各國將藉此峰會要求美國政府對以色列加以約束。

    她補充：「他們同時也會尋求美國給予更強而有力的安全保證，因為以色列的行動凸顯現有保障的不足，也削弱美國作為安全夥伴的公信力。」（編譯：蔡佳敏）1140915

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播