土耳其法院重大裁決前　首都大型示威抗議司法打壓在野

〔中央社〕土耳其法院明天將就主要在野黨共和人民黨黨魁選舉遭控程序違規一案裁決。數以萬計群眾今天走上首都安卡拉街頭示威，反對當局針對共和人民黨長達一年的連串打壓。

路透社報導，現場直播畫面可見，群眾揮舞國旗和政黨布條，高喊總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）下台口號。

法院定於明天裁定，是否以程序違規為由，宣告共和人民黨（CHP）2023年黨代表大會無效。判決結果可能改變共和人民黨內態勢、引發金融市場震盪，也可能影響原定2028年的全國大選時程。法院也有可能延後作出裁決。

共和人民黨黨魁歐澤（Ozgur Ozel）今天在集會中表示，在野黨去年在地方選舉中大勝後，執政當局正透過破壞民主規範和打壓異己的手段，試圖繼續掌控權力。他並呼籲提前舉行大選。

歐澤告訴群眾：「這場訴訟是出於政治動機，指控都是誣陷，我們同志是無辜的。目前發生的是一場政變，針對未來總統、未來政府的政變。我們會抵抗、我們會抵抗、我們會抵抗。」

政府則堅稱司法機構獨立，否認有任何政治動機。

根據路透社調查，包括第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）和該巿多名區長，以及全國各地由共和人民黨執政的地方政府在內，過去一年已有超過500人被捕，理由皆為貪腐調查行動。

數以百計共和人民黨員遭到貪腐和恐怖主義相關指控而羈押候審，其中最受矚目正是被視為艾爾段頭號政敵的伊瑪莫魯。

今年3月伊瑪莫魯被捕，引爆土耳其十年來規模最大街頭示威，數十萬人走上街頭，引發貨幣里拉重挫、其他土耳其資產急跌。

今天在安卡拉的集會中，他人代讀伊瑪莫魯自獄中來信。他寫道，政府試圖透過排除合法競爭者來預先決定下屆大選勝負，並再度指控執政者以政治干預手段打壓異議、破壞民主。

伊瑪莫魯寫道：「這個國家『我』的時代將結束，『我們』的時代將會到來。一個人輸，大家才會贏。」（編譯：何宏儒）1140915

