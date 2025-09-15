俄羅斯「測試」鄰國！無人機侵犯領空 羅馬尼亞傳召俄大使抗議

1架俄羅斯Geran無人機入侵羅馬尼亞領空，羅國外交部傳召俄國大使表達抗議。（歐新社檔案照）

2025/09/15 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕羅馬尼亞14日強烈譴責俄羅斯在攻擊鄰國烏克蘭期間，有1架無人機入侵其領空，並傳召莫斯科大使就此事表達抗議。稍早前，羅馬尼亞指控莫斯科的行動對黑海安全構成「新的挑戰」。

這起無人機入侵事件，發生在另一個北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭，表示已擊落侵犯領空的俄羅斯無人機的數日之後。當時莫斯科對烏克蘭發動大規模襲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基指責克里姆林宮正在「測試」羅馬尼亞，並企圖藉由這類入侵「將戰爭帶到波蘭和波羅的海國家」。

羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）宣布，將傳召俄羅斯駐布加勒斯特大使利帕耶夫（Vladimir Lipaev），就13日的無人機事件進行交涉。在14日晚間會晤後，羅馬尼亞外交部在聲明中表示，羅方已「對這一不可接受且不負責任的行為表達強烈抗議，此舉構成對羅馬尼亞主權的侵犯。」

聲明並指出：「這類重複發生的事件，助長了區域安全威脅的升高與擴大」，並「緊急要求」莫斯科防止任何未來的侵犯行為。

波蘭早已譴責俄國無人機侵犯其領空，並呼籲莫斯科避免進一步「挑釁」。波蘭戰機13日也曾緊急升空，以應對邊境另一側俄羅斯對烏克蘭發動的新一波無人機襲擊。

自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，尤其是在俄國加強攻擊烏克蘭港口之後，羅馬尼亞境內已多次發現無人機殘骸。

羅馬尼亞國防部在聲明中表示，強烈譴責俄羅斯的魯莽行為，並強調這類行徑對黑海地區的區域安全與穩定構成新的挑戰。聲明還指出，這類事件顯示俄國缺乏對國際法的尊重。

澤倫斯基在14日晚間的演說中重申，「大家都看得出來，俄國人正設法將戰爭帶到波蘭和波羅的海國家。俄軍也在測試羅馬尼亞。」

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群平台X發文指出，俄國的行動是對安全的「魯莽」威脅，「俄羅斯無人機侵犯羅馬尼亞領空，再次對歐盟成員國的主權造成不可接受的破壞。」「這種持續的魯莽升級威脅區域安全。我們與羅馬尼亞站在一起。我正與羅馬尼亞政府保持密切聯繫。」

自羅馬尼亞13日深夜通報其領空遭到俄羅斯無人機入侵以來，莫斯科尚未做出回應，但此前已否認有意攻擊波蘭。

羅馬尼亞國防部14日發表聲明指出，1架俄羅斯「Geran」無人機入侵羅國領空，該架無人機「盤旋約50分鐘，從奇利亞維克村（Chilia Veche）東北方向飛至伊茲梅爾（Izmail）西南方向，隨後在帕爾迪納（Pardina）附近離開羅國領空，飛往烏克蘭。

羅馬尼亞緊急出動2架F-16戰機，持續追蹤該架無人機直到其從雷達上消失，並「獲得德國盟軍的支援……2架『颱風』戰機監控局勢」。該無人機並未飛越人口稠密地區，對居民安全不構成迫切威脅。

