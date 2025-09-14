俄無人機入侵波蘭領空 美國務卿：不可接受的危險發展

俄羅斯無人機入侵波蘭領空，美國務卿魯比歐表示，此事乃「不可接受的危險發展」。（路透檔案照）

2025/09/14 23:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對俄羅斯無人機入侵波蘭領空，美國國務卿魯比歐13日表示，此事「不可接受」。波蘭擊落侵犯領空的無人機後，北大西洋公約組織（NATO）12日宣布，計畫加強歐洲東翼的防禦。

這是俄烏戰爭爆發以來，西方聯盟成員國首次對俄羅斯的行動開火，但俄國否認無人機故意入侵波蘭領空。

魯比歐在啟程前往以色列和英國前對媒體表示，「我們認為這是一個不可接受、不幸且危險的發展」，「毫無疑問，這些無人機是被刻意發射的。問題在於，它們是否特意以波蘭為目標。」

魯比歐指出，如果證據顯示無人機確實針對波蘭，「顯然將是一個高度升級的舉動」。不過，他也強調，「當然還有其他可能性，我認為我們希望先掌握所有事實，並與盟友協商，再做出具體判斷。」

美國總統川普11日暗示，這些侵擾行動可能只是「意外」，但隨即遭到波蘭駁斥。這是美國最親密歐洲盟友之一的華沙，罕見地直接反駁美國總統的看法。波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）告訴路透，波蘭希望華府採取行動，以展現與華沙的團結。

同日，在聯合國，美國將俄國侵犯波蘭領空形容為「令人震驚」，並誓言要「捍衛北約每一吋領土」。俄羅斯則聲稱，俄軍當時正在攻擊烏克蘭，並非蓄意打擊波蘭境內目標。

北約秘書長呂特與北約歐洲盟軍統帥格林克維奇（Alexus Grynkewich）宣布，北約正在啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），進一步強化東翼部署，相關軍事行動將於未來數日內展開，將動員包括丹麥、法國、英國和德國在內的盟國力量，這些增援不僅包括「更多傳統軍事部署」，還將加入「專門應對無人機挑戰的要素」。

