至少10名大馬國會議員捲AI性愛片風波 威脅郵件內容曝光

2025/09/15 00:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞政壇爆出AI換臉不雅片風波，據悉該國朝野有至少10名議員受害！大馬人民公正黨籍班底谷國會議員兼通訊部長法米法茲（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil），本週日（14日）透露自己就是被害人之一，並披露勒索信件內容和其他受害者身分。

法米法茲14日在臉書PO出一份電子郵件，上頭可以看到一對男女上床的不雅影片截圖。法米法茲透露，對方將自己的臉P成男主角，威脅他如果不支付10萬美元（約新台幣303萬），不雅影片就會被公開散播。

法米法茲進一步透露，目前確認收到類似勒索郵件的人有包括班登國會議員拉菲茲南利（Mohd Rafizi bin Ramli）、梳邦國會議員黃基全（Wong Chen）、雙溪大年國會議員穆罕默德陶菲克（Mohammed Taufiq bin Johari）、青年及體育部副部長兼漢都亞再也國會議員阿當阿德里（Adam Adli）等至少10名朝野議員。

法米法茲表示，他已指示通訊及多媒體委員會（MCMC）與警方展開合作，追蹤發送勒索郵件的犯罪者，「目前調查發現，這些電子郵件的內容乎相同，附上的截圖也一樣，來自同一個電郵地址的可能性很高」。根據大馬法律，帶有威脅目的、侮辱性或惡意內容的通訊，最高可判2年監禁、50萬令吉（約新台幣360萬）罰款，或兩者併罰。

