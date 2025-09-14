韓國工人遭拘捕事件 美副國務卿藍道表達遺憾

美國本月初在喬治亞州一處電動車電池廠工地逮捕逾400人，大多數是疑似非法工作的韓國人。韓國政府指出，美國副國務卿藍道今天對此事表達遺憾。（資料照，路透）

〔中央社〕美國執法當局本月初在喬治亞州一處電動車電池廠工地逮捕逾400人，其中大多數是疑似非法工作的韓國人。韓國政府指出，美國副國務卿藍道今天對此事表達遺憾。

路透社報導，韓國外交部的聲明寫道，外交部第一次官朴潤柱在首爾會晤美國副國務卿藍道（Christopher Landau），他敦促藍道推動後續措施的雙邊討論，包括新的簽證類別。

美國執法機構於本月初突襲現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）在喬治亞州合資興建的電動車電池廠工地，逮捕逾400人，其中有300多名韓國工人，他們已於12日搭機返回韓國。

該事件在韓國引起軒然大波，韓國外交部表示：「藍道副國務卿對此事深表遺憾，希望韓美兩國以此次事件為契機推動改善相關制度，並加強雙邊關係。」

韓國外交部提到，藍道還說，美國總統川普（Donald Trump）高度關注此事，涉事韓方人員再次入境美國時不會受到任何不利影響，美方今後將努力避免類似事件再發生。

為防止此類事件再發生，首爾當局已呼籲美國為現有商務簽證提供明確的指導方針，並為韓國專業人士設立新的簽證類別，以支持韓企在美國進行的大規模投資計畫。

