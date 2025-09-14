中國網路防火長城失守 積至公司驚爆史上最大資料外洩事件

中國網路審查系統 9 月 11 日出現重大外洩事件，在「中國防火長城」中扮演重要角色的海南積至公司有超過 500GB 內部文件、原始碼、工作日誌與內部通訊資料被公開在網路上。（歐新社資料照）

2025/09/14 18:07

〔編譯盧永山／綜合報導〕經過研究人員確認，中國的網路審查系統在9月11日出現史上最大外洩事件，超過500GB的內部文件、原始碼、工作日誌與內部通訊資料被公開在網路上，內容包括建置與維護中國「防火長城」（GFW）所需的打包程式庫與操作手冊。

根據加拿大《環球郵報》報導，洩露的文件來自於海南積至公司（Geedge Networks），有高達10萬份內部資料外洩，超過500GB的原始碼、工作日誌與通訊紀錄遭到洩露，揭示「防火長城」的研發與運作細節，內容顯示該公司不僅承擔構建中國「防火長城」的核心任務，還向緬甸、巴基斯坦等至少4國政府出口網路審查技術。

請繼續往下閱讀...

積至成立於 2018 年前後，由號稱中國「網路防火長城之父」的中科院院士方濱興等人聯合創辦，方濱興任首席科學家。積至自稱「為企業和政府部門提供網路安全和訊息服務」，其核心技術被認為與中國「防火長城」高度相關。

洩漏的文件顯示，積至提供的技術包括網站和應用程式過濾、實時網路監控、區域性流量限制或斷網、透過網路痕跡識別匿名用戶，以及封鎖虛擬私人網絡（VPN）等規避審查工具。

文件顯示，積至的旗艦產品「天狗安全網關」（TSG），類似中國的「防火長城」，不僅為新疆、江蘇、福建等地方政府提供服務，還在「一帶一路」倡議下，賣給哈薩克、衣索比亞、緬甸、巴基斯坦4國，以及1個僅以代號A24出現的未公開國家，用來執行網路審查和監控。

積至的業務與中國的「一帶一路」倡議密切相關，特別是其中的「數碼絲綢之路」，被指控為推進「數碼威權主義」的平台。

文件也顯示，積至致力於破解多款規避審查工具，包括VPN。其中1份文件將9款商用VPN標記為「已解決」，提供識別和過濾相關流量的方法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法