    首頁　>　國際

    以哈戰火未歇 柏林逾1萬人參加挺巴勒斯坦集會

    德國首都柏林今天有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門前集會，要求結束「加薩種族滅絕」。（法新社）

    德國首都柏林今天有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門前集會，要求結束「加薩種族滅絕」。（法新社）

    2025/09/14 17:31

    〔中央社〕德國首都柏林今天有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求結束「加薩種族滅絕」。

    法新社報導，根據德國警方統計，約有1萬2000人參加柏林市中心舉行的集會，這場示威譴責以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發動的攻勢。

    發起示威的左派政黨莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）則估計，有2萬人參與其中。

    20歲學生阿特萬（Marie Atwan）告訴法新社，自己從漢堡市（Hamburg）趕來參加集會，她要求德國徹底停止向以色列提供武器，不禁止這些武器販售就相當於支持「加薩種族滅絕」。

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已經在8月宣布部分武器禁運，還說柏林當局將停止出口可能用於加薩走廊的軍備。

    參加集會的22歲民眾哈迪洛維奇（Elit Hadilovic）告訴法新社，他對加薩局勢感到震驚，那裡的「無辜孩童正挨餓、喪命」。

    加薩戰爭於2023年10月爆發，起因是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列南部。法新社依據以方的統計，這場攻擊導致1219人喪生，其中大多數是平民。

    加薩走廊衛生當局的數據顯示，以色列發動的報復性攻勢已造成當地至少6萬4756名巴勒斯坦人死亡，其中大多數也都是平民，聯合國方面認為這項數據是可信的。

