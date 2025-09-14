柯克之死掀反共圈亂鬥！知名前中共刑警遭檢舉 恐吊銷美簽證

前中國廣州刑警鄧海燕傳因發文暗諷柯克「死得其所」遭檢舉。（圖翻攝自X平台：二爺Alex）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普盟友、美國知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）本月10日在猶他州進行校園演講時當眾遭槍殺，震驚國際。隔天（11日），美國國務院警告外國簽證申請人及持有人，如果對柯克之死叫好，將被吊銷簽證甚至驅逐出境。該消息曝光後，中國海外反共圈馬上掀起內鬥，多名對川普勢力不以為然的知名中國異議人士遭檢舉，面臨簽證遭吊銷的危機，引發外界熱烈討論。

柯克遇刺身亡，不少過去不滿其支持擁槍、反移民等主張的人在網上發表幸災樂禍言論。美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）罕見於X平台發文，直言對一些針對柯克網路貼文感到極度厭惡，「我要強調，美化暴力和仇恨的外國人，在我們國家不受歡迎，我很討厭看到社交媒體上有人讚揚、合理化或輕視這一事件」。蘭道表示，已指示領事官員採取「適當行動」，請網友提供相關線索，國務院將展開調查。

該消息曝光後掀起輿論熱議。旅居美國的中國媒體人趙蘭健今天（14日）轉發消息，前中國廣州刑警、在X平台擁有超過數十萬人追蹤的異議人士鄧海燕（網名：二大爺），因發文暗諷柯克「死得其所」，遭華裔澳洲政論網紅「悉尼奶爸」盧雄飛檢舉，傳出已被吊銷美國簽證，接下來極有可能面臨遣返中國的風險。不過他今晚更新消息，經查鄧海燕目前還沒有被取消簽證，只是存在被取消的可能。

趙蘭健進一步指控，鄧海燕真正的問題並不單單只是這次諷刺柯克之死，他過往申請美國政治庇護時，也曾被爆出涉嫌捏造故事騙取資格，在美國移民體系中，說謊即犯罪，「鄧海燕也可能因為偽造政治庇護、欺騙美國移民體系而被依法追究。如果其存在更多作為外國政府代理人的行為，同樣將受到相應的法律制裁。」

美國共和黨海外事務組織共同創辦人、現任行政總裁俞懷松（Solomon Yue）13日則轉發鄧海燕過去批評川普的威脅遠超中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷的貼文，表示「導致鄧海燕簽證被取消或是驅逐出境的原因，是因為他企圖美化柯克案的暴力與仇恨」。

向來支持川普、《中國即將崩潰》（The Coming Collapse of China）一書作者章家敦（Gordon Chang）13日也公開發聲，「我們必須調查、起訴、監禁或驅逐，中共政權正試圖摧毀美國」。而章家敦說出這些話的同時，美國政壇有不少人控訴中國正藉柯克案散布不實資訊，企圖激化左右兩派對立。

面對指控，鄧海燕在自己的X平台回擊，反控檢舉人盧雄飛曾任職於中國負責一帶一路計畫的部門，「中共一帶一路在澳洲曾經的肉喇叭，是不是該向澳洲國安部門自我舉報一下？還是我替你舉報一把？」。看到海外反共圈掀內鬥，有網友忍不住酸，就算這些人離開中國，還是改不了互相舉報的「優良傳統」。

鄧海燕還另外在其X平台小號「二爺Alex」發文抱怨，「在中國我無數次被粉紅以親美的名義舉報，最終迫不得已來了美國；如今在美國我又無數次被悉尼奶爸這類川粉以反美的名義舉報，最終會是怎樣的迫不得已我不知道……有些人渣在哪裡都是人渣，不分國內國外；有些恐怖在哪裡都恐怖，不管他說的是為了愛中國還是為了愛美國。」

除了鄧海燕，在X平台擁有近百萬人追蹤的中國旅外作家方是民（筆名：方舟子）也因時常抨擊川普政策被檢舉，「這些人已經迫不及待地慶祝我很快要被驅逐出境，『滾回中國享受習主席的鐵拳』。他們說我是中國間諜所以要被驅逐出境，那麼一個中國間諜回中國不是應該受到英雄般的歡迎嗎？怎麼要享受習主席的鐵拳？可見這些人渣自己也知道是在誣陷我，指望他們的誣陷能夠得逞，讓我先享受川主席的鐵拳再享受習主席的鐵拳。」

What gets .@Alex8282019's visa cancelled as well as deported is glorifying violence and hatred in #CharlieKirkdead case. https://t.co/a5PDMpqxgj — Solomon Yue （@SolomonYue） September 12, 2025

We must investigate, prosecute, and imprison or expel. China’s regime is actively working to destroy America. https://t.co/pWWvFwtL9D — Gordon G. Chang （@GordonGChang） September 12, 2025

