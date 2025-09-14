為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國男逆向撞車釀2死8傷 法官判刑20年6個月

    美國奧勒岡州男子開車逆向撞到安普瓜社區大學壘球校隊小巴，釀成2死8傷慘劇，如今被法官判刑20年6個月。圖為安普瓜社區大學路牌。（美聯社）

    2025/09/14 16:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州33歲男子道迪（Johnathan James Dowdy），今年4月18日駕車外出時竟開到對向車道，與安普瓜社區大學（Umpqua Community College）壘球校隊的小型巴士迎面相撞，造成巴士人員2死8傷的慘劇，道迪如今被法官判處20年6個月有期徒刑。

    據《美聯社》報導，奧勒岡州安普瓜社區大學壘球隊當天在庫斯貝（Coos Bay）比完賽後，由46歲主教練斯特林茨（Coach Jami Strinz）駕駛小巴準備將球員送回學校，孰料半路上遭道迪開車逆向撞擊，導致斯特林茨和19歲大一新生一壘手瓊斯（Kiley Jones）身亡，巴士上另有8名隊員受到中等程度或嚴重的傷勢。

    道迪在釀禍後承認多項罪嫌，包括2項過失致死、受酒精或藥物影響下駕車、於吊扣或吊銷駕照期間仍開車，法官庫姆斯（Andrew E. Combs）11日裁定道迪需服刑20年6個月，出獄後還要接受3年的社區監管。

    瓊斯的母親和繼父認為道迪的刑期還是太輕了，因為按照奧勒岡州的法庭紀錄，道迪先前就曾在受到酒精或藥物影響下駕車，並且吊扣或吊銷駕照期間還是多次開車上路，對於這種具有相關前科的人應該要判得更重。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

