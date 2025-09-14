全紅嬋上大學！開學照曝光 中網驚呼「胖成這樣了？」

中國暨大分享全紅嬋與蘇炳添的合影。（圖翻攝自中國暨南大學微信公眾號）

2025/09/14 18:20

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名跳水運動員、中國奧運歷史上最年輕的三金得主全紅嬋，近日正式成為直屬中共中央統戰部管理的暨南大學新生。該校釋出全紅嬋開學照，引發中國網友熱議，有不少人驚呼全紅嬋的身材似乎走樣。

綜合中港媒體報導，早在今年2月24日，位於廣州的暨南大學就發布體保生錄取名單，當時就知道全紅嬋擬就讀該校運動訓練專業，運動員等級為「國際級運動健將」，而暨大體育學院院長就是中國退役短跑名將蘇炳添。

本月13日，中國暨大微信公眾號發文歡迎新生，並特別放上全紅嬋的開學照以及她與蘇炳添在迎新大會上的合影。照片曝光後，中國網友們紛紛獻上祝福，「嬋寶加油」、「恭喜18歲的紅紅正式成為大一學生，不忘初心，繼續為國爭光」、「恭喜全妹踏入人生新的階段」、「祝福紅嬋開學開開心心，享受大學生活」。

不過有不少人看到照片後表示，「胖成這樣了？」、「變胖不少」、「感覺她過不了身體發育期這關了」、「全比蘇還要壯……」、「變壯實了」、「別擔心，體重重點才壓得住水花」、「長高長壯了，有點認不出來了，希望科學系調整她的發育狀況，我們還想看到那個身輕如燕的跳水女王」。

事實上，這已經不是全紅嬋第一次被說變胖，近期她在比賽中表現不佳，本人坦言是因為體重增加，影響動作。其教練陳若琳解釋稱，體重增加是因為全紅嬋正值青春期發育，生理性長肉是所有女性運動員都會經歷的過程，並非自律問題，教練團隊正在對全紅嬋進行科學的管理和調整，有望在經歷這段「陣痛期」後恢復到最佳狀態。

全紅嬋入學中國暨大，成為大一新生。（圖翻攝自中國暨南大學微信公眾號）

