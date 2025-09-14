南韓大批民眾上街悼念柯克、高舉反中標語！ 台網看到後慨歎這1事...

南韓大批民眾上街響應悼念柯克活動，並高舉反對中國免簽入境等標語。（圖翻攝自Threads）

2025/09/14 17:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）本月10日在猶他州進行校園演講時當眾遭槍殺，震驚國際。他生前批評中國極權、反非法移民等言論被翻出，引起大眾共鳴，包括英國、澳洲等多個民主國家公民發起遊行追悼柯克，聲勢相當浩大。其中，南韓社會也響應悼念遊行，大批民眾上街高喊「我們都是柯克」（We are Charlie Kirk），並高舉各類反中標語，引發各界熱議。

綜合外媒報導，柯克遇刺前幾天，才受邀到南韓首爾出席該國保守派論壇「Build Up Korea」，並發表反移民和共產主義演說，他在會上呼籲擁有5000多萬人口的韓國站起來對抗極左份子，保護自身免受中國共產黨的威脅，南韓人民有責任阻止自己的國家「消失」。

請繼續往下閱讀...

據南韓法務部官方統計，中國是南韓最大的移民來源國，中國籍移民佔該國移民將近5成；而南韓最大島濟州島，中國資金大量湧入，中國開發商不斷買下島上土地，島上也因開放中國人免簽大亂，好好的旅遊勝地因大批中國旅客和移民搞成到處都是垃圾，各種暴力事件頻傳，濟州島被外界揶揄成「中國島」，這讓南韓有不少人對此相當反感，反中情緒也日益升高。沒想到，南韓政府上週日（7日）又宣布，本月29日起對中國團體遊客（3人及以上）試行免簽入境政策，韓國社會反彈聲浪大。

柯克的演說，引起韓國反中移民派的強烈共鳴，近日響應歐美民主國家悼念柯克活動，發起遊行，除了高喊「我們都是柯克」，還舉出「中國免簽入境＝安全威脅」（Chinese No-Visa Entry＝Security Threat）等標語，相關影片在X、Threads等平台瘋傳，掀起熱議。

南韓遊行追悼柯克、反對中國的相關影片也被轉發到台網，數萬人讚爆，「看來受夠共產已經是全球主流了」、「台灣果然是過太爽了」、「只有台灣一堆立委要引進中國大媽」、「人家連免簽證優惠都想收回去，我們還在吵健保依親吃到飽」、「反觀台灣還在捧還在舔！到底為什麼！」、「只有台灣60%才在那邊不在乎」、「世界上不需要共產黨，台灣卻還有人渴望與他們同好」、「怎麼國民黨一直想要讓中國人進來？」、「藍白：民進黨獨裁啦！連韓國也洗腦了！」。

South Koreans chanting “we are Charlie Kirk”..



This is wild.. ???? pic.twitter.com/e2ofFhVFIc — American AF ???????? （@iAnonPatriot） September 13, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法