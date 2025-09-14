衛報：川普在俄以面前非「強人」 全球恐迎無政府狀態

衛報評論嚴詞抨擊川普，稱他對俄國和以色列的軟弱，將助長全球無政府狀態。（歐新社）

2025/09/14 15:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》專欄作家提斯道爾（Simon Tisdall）14日撰文指出，在俄羅斯或以色列問題上，川普絕非「強人」，俄國總統普廷和以色列總理納坦雅胡正利用川普軟弱之下的真空製造混亂，如果其他民主國家不挺身而出，無政府狀態就會到來。

提斯道爾指出，儘管不能高估任何一位美國總統從根本上改變或控制其他大國行為的能力，但川普卻是佯裝成戰爭與和平的終極仲裁者，不斷膨脹並沉迷於美國霸權幻想。川普在就職前承諾迅速結束烏克蘭和加薩衝突，但8個月過去，情況卻截然相反，兩場危機都在擴大和升級。

川普的「全能泡沫」破滅，虛張聲勢已被識破。不可否認的是，川普不斷姑息、開脫、鼓勵這兩場悲劇的兩個罪魁禍首，他應承擔主要責任。

數日前，俄國無人機多次入侵北約成員國波蘭，波蘭官員稱其為蓄意為之，無疑有理有據，因為這可能將烏克蘭戰爭演變成一場席捲歐洲的戰火。同樣，以色列對卡達魯莽非法的空襲，不僅摧毀加薩和平進程，也加劇區域緊張局勢。

這兩件事的共同點是美國的軟弱，也是川普的軟弱。還有哪一位美國總統如此費盡心思讓自己看起來像個強勢領袖，卻在關鍵時刻卻表現得如此糟糕？

川普的大部分行為，無論是頒布非法行政命令、解僱高階官員、欺凌鄰居和手無寸鐵的移民、命令軍隊上街鎮壓美國城市、支持巴西的政變領袖，還是與法官和獨立媒體爭吵，都是為了鞏固自身強人形象。

現實情況卻截然不同。當川普面對強硬不屈的對手，而不是軟弱的目標時，他就會屈服、退縮。

普廷和納坦雅胡早就明白這一點，兩人都把川普當傻瓜，奉承川普，編造謊言說自己渴望和平，接著便打道回府，事後繼續為所欲為，而且通常還會採取更大規模的暴力行動。當憤怒的川普打電話抱怨時，只能可悲地說自己「不高興」，這只會進一步證明他的軟弱。

川普不但沒有促成這些戰爭的結束，反而成為和平的主要障礙。他欠考慮的干預、譁眾取寵和偏袒，使情況雪上加霜，延長兩場衝突。他領導能力的匱乏，加上缺乏正直和常識，讓習慣與大多理性、相對稱職的總統打交道的歐洲人感到震驚。川普對歐盟和北約的敵意、他的關稅戰以及他的反民主陰謀，進一步削弱西方的凝聚力和信心，並助長威權主義政權的崛起。

普廷在克里姆林宮注視著這一切，並採取相應的行動。

無人機入侵波蘭並非第一次，卻是迄今為止規模最大的一次，這是對北約反應和團結的精心策劃的考驗。這項行動暴露美國防禦上的弱點，以及不均衡的政治反應。川普迄今幾乎未發一語，也未採取任何行動。他的沉默說明了一切，他不願承認自己對普廷的阿諛奉承已產生可怕的適得其反的效果。

儘管川普擁有眾多軍事、外交和經濟武器，但現在他不願鼓起勇氣和力量表明立場。於是，普廷又一次逍遙法外。下次情況可能會更糟，例如，俄國可能直接威脅芬蘭、甚至德國，到時候川普打算怎麼做？

如今，兩場同樣史詩般的災難同時逼近。如果本月舉行的聯合國大會上，歐洲繼續允許俄國和以色列繼續殘酷、非法、不道德且不斷擴張的侵略行徑，全球可能將加速陷入無政府狀態。

除非民主國家團結起來，迅速停止這些戰爭，並使用包括軍事力量在內的一切必要手段，否則更大的災難必將接踵而至。但不要指望美國會帶頭，不要指望軟弱的川普，川普本身就是問題的一部分。

