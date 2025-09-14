共和黨大老葛蘭姆出招！ 爭取跨黨派支持對俄強硬立場

為了促使美國對俄羅斯及俄油最大買家中國和印度施加更大壓力，共和黨大老參議員提議將制裁法案與聯邦撥款法案掛鉤。（美聯社）

2025/09/14 15:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了擴大施壓俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭，美國共和黨鷹派國會議員擬定新策略，準備將制裁俄國法案與即將推出的聯邦政府「延續撥款決議案」（Continuing Resolutions，CR）掛鉤，智取黨內孤立主義者，也爭取民主黨對俄鷹派議員的支持。

美國政治新聞網站《Politico》13日報導，共和黨籍南卡羅來納州參議員葛蘭姆和賓夕法尼亞州眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）在聲明中指出：「時間至關重要，我們敦促我們的同事考慮將這項（對俄制裁）法案與政府撥款法案掛鉤。」

兩人指出，川普13日承諾的「對俄重大制裁」，即只要北大西洋公約組織（NATO）成員國停止從俄國購買石油，並對中國徵收50％至100％關稅，美國就會對俄國實施「重大制裁」，與他們打算推動的制裁與撥款法案掛鉤的做法為「與歐洲的聯合行動」。

他們將敦促共和、民主兩黨同僚「與我們攜手推進這項立法，捍衛自由，反對暴政」。

葛蘭姆和費茨派垂克的想法是，將對俄新制裁法案與政府撥款法案掛鉤，國會共和黨領袖可以克服黨內孤立主義者的壓力，並向民主黨對俄鷹派施壓支持決議，同時也能在不激怒川普的情況下推動重要的外交政策法案。

不過，即便將制裁法案納入其中，或許仍不足以贏得國會中少數民主黨人的支持，但這仍將賦予共和黨領袖更多的籌碼。

據了解，葛蘭姆13日與參院共和黨領袖員圖恩（John Thune）討論這項策略，並獲得贊同。圖恩是一位傳統的共和黨國際主義者，長期以來一直對這項立法持開放態度，但他曾多次表示，他希望與白宮協調推進。

葛蘭姆希望的是，如果歐洲也能被說服對俄國能源最大買家中國採取更強硬的立場，他最終就能贏得川普對制裁法案的支持。

