南韓失蹤女網紅尋獲成腐屍 疑遭恐怖情人殺害

2025/09/14 15:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名經常在TikTok發布影片的20來歲女網紅失蹤，家屬向京畿道龍仁東部警察署報案後，今（14日）上午11時05分許在全北特別自治道茂朱郡山區發現1具腐屍，從衣著判斷應是女網紅無誤，她有可能是遭到50多歲恐怖情人的毒手。

據《韓聯社》報導，龍仁警方接獲失蹤通報後展開調查，發現死者從今年5月開始就和這名中年男子合作拍攝數次影片，但她和嫌犯一同搭車前往茂朱郡便人間蒸發，因此認定中年男相當可疑，在全北警方配合之下13日於茂朱郡山區找到嫌犯。

男子被警察盤問時，指稱自己因為和女網紅吵架就分手了，但他拒絕出示身分證並試圖逃離現場，警方旋即依照妨礙公務罪嫌將其逮捕。當局針對男子所在的山區展開搜索後，在其被捕地點附近50至100公尺處尋獲嚴重腐爛的女屍。

警方目前已委託國立科學搜查研究院進行解剖，希望能確認女網紅的死因，並持續調查中年男是否為殺人兇手。

