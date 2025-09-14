為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    天有異象！ 北京降下鴿蛋大小冰雹 中網友悲痛：為于朦朧喊冤

    中國北京13日降下鴿蛋大小的冰雹。（圖擷自微博）

    中國北京13日降下鴿蛋大小的冰雹。（圖擷自微博）

    2025/09/14 14:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京13日天有異象，突然降下鴿蛋般大小的冰雹，範圍橫跨通州區、東城區、朝陽區、海淀區，不少中國網友想起知名男演員于朦朧11日在北京離奇墜樓身亡，事後傳出他是不堪遭受潛規則而死，因此網友紛紛將冰雹視為冤屈的象徵，怒斥當局持續壓制于朦朧事件的熱搜。

    中國北京氣象局13日指出，當天受到雷雨雲團影響導致降下冰雹，部分地區冰雹多到需要「剷雪」才能通行，還有不少車輛被砸到受損。不過，許多加了「#北京冰雹有鴿子蛋大#」標籤的微博文章，和受災情況並無關係，而是痛批于朦朧之死遭遇黑幕。

    中國網友借題發揮的內容包括「北京的天不會亮了」、「天黑了，是亮不起來了」、「祝你（指潛規則的兇手）被砸到頭破血流，你也得感同身受一下，但這還不夠，你要血債血償」、「平民擱家待好，把狼人（同指兇手）都給砸死就行」。

    還有中國網友忍不住感嘆「滿城風雪送一人（指于朦朧）」、「是他（于朦朧）在天上哭」；不少人則將9月冰雹和《竇娥冤》的6月雪相比，指稱天有異象必有冤屈，希望當局能正視訴求，對于朦朧案展開徹查。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    中國北京部分地區嚴重到要「剷雪」。（圖擷自微博）

    中國北京部分地區嚴重到要「剷雪」。（圖擷自微博）

    中國網友將冰雹異象和男演員于朦朧之死做連結。（圖擷自微博）

    中國網友將冰雹異象和男演員于朦朧之死做連結。（圖擷自微博）

