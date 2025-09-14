華爾街日報：川普不願向普廷和納坦雅胡施壓 恐讓自己邊緣化

華爾街日報批評，川普一直表示要化解烏俄和加薩衝突，卻遲遲不願施展對以、俄領袖的影響力。（.歐新社）

2025/09/14 14:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普放話上任後要快速解決烏俄和加薩衝突，但半年後兩場戰事仍無歇止跡象。《華爾街日報》13日分析，川普的外交政策以不願動用美國對以色列和俄羅斯的影響力為顯著特徵，這到最後恐怕會讓川普自己被邊緣化。

據報導，烏俄和加薩衝突近來都有升溫跡象，包括以色列空襲位於卡達的哈瑪斯，俄國也對烏東發起積極進攻。川普對俄國總統普廷和以色列總理納坦雅胡都有影響力，前者是美國親密盟友，後者則是對手，但兩人一貫無視川普的意願，且往往沒有嚐到重大後果。

川普明顯的被動，凸顯其一個顯而易見的矛盾之處。他經常聲稱自己終止6場戰爭，並將自己描繪成無與倫比的和平締造者。然而，在他最常矢言要阻止的兩場衝突，烏俄和加薩戰爭，他卻常常不願對以、俄施加美國影響力。

9日，以色列對在卡達的哈瑪斯政治官員發動飛彈襲擊，當時這些官員聚集在一起，討論結束加薩戰事和確保釋放人質。普廷上月在阿拉斯加與川普會面後，升級對烏國的無人機和飛彈襲擊。上週，北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國部隊擊落潛入波蘭的俄國無人機。

川普對這兩件事幾乎沒有公開回應。他與納坦雅胡進行一次氣氛緊張的電話交談，隨後又進行第二次較為友好的談話，討論以色列行動的結果。他最近表示，儘管哈瑪斯扣押的大約48名人質家屬擔心這次襲擊可能會破壞脆弱的外交關係，但「希望」這次襲擊不會危及他們。川普12日在《福斯新聞》上表示，據信約有20名人質仍倖存。

10日，川普就俄國無人機入侵波蘭提出一個含糊其辭的問題，翌日又暗示入侵「可能是一個錯誤，但無論如何，我對與整個情況有關的任何事情都不滿意」。然而，12日，歐洲北約成員國表示，他們將派遣戰機和其他軍事力量，加強北約東翼對俄國無人機的防禦，但並未宣布美國將派遣任何軍事力量。

13日，川普為實施對俄重大制裁附加新的條件，包括所有早已大幅減少俄國石油進口的歐洲國家都必須停止從莫斯科購買石油。他還堅稱，北約國家應對為俄國國防工業提供支持的中國徵收50％至100％的關稅，直到烏克蘭衝突結束。然而，一些前官員表示，此舉似乎是為了推遲白宮就擴大經濟壓力做出決定。

川普政府官員堅稱，總統牢牢掌控外交政策，並列舉自上任以來美的努力幫助暫停或緩和海外戰事的例子，包括印度和巴基斯坦之間的短暫衝突及柬埔寨和泰國之間的邊境衝突。幕僚還聲稱，川普與納坦雅胡和普廷的融洽關係為他提供外交機會，破壞這些關係將不利於川普在歐洲和中東的和平努力以及長期戰略。

但一些觀察家堅持認為，單靠一對一的關係無法結束戰爭，尤其是莫斯科和基輔之間的戰爭。

華府智庫「歐洲政策分析中心」總裁兼執行長波利亞科娃（Alina Polyakova）表示：「對普廷來說，摧毀烏克蘭的野心超越與任何一位美國總統的關係，他認為重建俄國是他的歷史使命，無論川普個人影響力有多大，都無法改變這一點。」

前美國駐以國大使夏皮洛（Daniel Shapiro）指出：「川普總統一直說他希望結束加薩戰爭，但他幾乎沒有為實現此一目標付出任何努力，反而採取許多措施，例如不經意地談論將巴勒斯坦人撤出加薩，對人道主義危機關注不足，以及默許以色列在加薩市的行動，而這種行動危及人質安全。」

俄國經濟正遭受美國主導的嚴厲制裁。然而，一些觀察家表示，川普政府在執行現有制裁措施方面做得不夠，同時也抵制國會計畫對俄國能源部門施加新的、更嚴厲的懲罰措施。川普針對美國盟友印度，提高購買莫斯科石油的關稅，卻沒有對俄國最大的能源客戶中國採取類似措施。

川普對計畫向烏克蘭提供武器的歐洲國家出售武器，卻沒有向基輔捐贈美國武器。他的五角大廈也沒有像拜登總統在任期最後幾個月那樣，授權烏克蘭使用他們留下的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，攻擊俄國領土。

川普的盟友、包括正率領聯邦參議院以新制裁懲罰俄國經濟的南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆，都公開呼籲川普改變立場。白宮官員日前表示，川普近日與議員就支持該法案進行多次會談，但附帶條件是總統應該有權決定如何及何時實施制裁。

曾在拜登政府時期擔任國家安全會議俄國問題專家的葛林（Eric Green）直言：「川普政府已放棄一些籌碼，歸根究柢，他們更願意向弱國和盟友施壓，而不是向對手施壓。」

