白宮大宴會廳動工 川普：將比最初規劃「略大」近40％

川普高興地宣布，白宮大宴會廳的新設計將比最初規劃「略大」近40％。（歐新社）

2025/09/14 14:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普14日在《美國國家廣播公司》（NBC）獨家專訪中透露，預計改建的新白宮大宴會廳將比最初規劃的「略大」，可容納900人，比原先描述的規模大近40％。

據報導，川普在NBC簡短電話採訪中表示：「我們正在把它做得更大一些。它將是頂級的，在世界上任何地方都稱得上是一流的。」

白宮7月的聲明指出，將拆掉設有第一夫人辦公室的白宮東廂一部分，由川普自掏腰包外加金主贊助集資2億美元（約60億台幣），打造一個可容納650人的超大宴會廳，供舉辦官方宴會之用，這是白宮100多年來最大規模的改建工程。

川普表示，宴會廳將滿足白宮人滿為患的一項重要需求，使外國領袖和其他政要不必長途跋涉到南草坪上搭建的帳篷裡參加晚宴和招待會。

川普曾是房地產開發商，他個人也對宴會廳的建設很感興趣。據了解，改建工程已經開始，川普12日也在南草坪上對記者提到：「你們在那裡看到所有的卡車，都剛開始為白宮建造新的宴會廳。」

川普剛度過充滿壓力的一週，他的朋友兼政治盟友柯克在一次暗殺中喪生。他將於16日啟程前往英國，與第一夫人梅蘭妮亞一同出席英王查爾斯三世和王后卡蜜拉在溫莎城堡舉行的國宴。

川普將成為首位受邀對英進行兩次國是訪問的美國總統；他的第一次國是訪問在2019年，應時任女王伊莉莎白二世邀請進行。

川普也告訴NBC：「我期待與查爾斯和卡蜜拉見面，這將是一次不可思議的訪問。我感到非常榮幸。」

