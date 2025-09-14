日版柬埔寨！ 5億詐騙案揭「暗黑零工」 警追匿名流動型犯罪集團

日本佐賀縣警方近日偵破一起針對老年婦人的巨額詐騙案，並正朝「匿名流動型犯罪集團」的方向擴大偵辦；示意圖。（路透資料照）

2025/09/14 14:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本佐賀縣日前爆發一起針對老年婦人、總金額超過5億日圓（約新台幣1.1億萬元）的巨額詐騙案，其後續的逮捕行動，不僅揭示了集團內部的精細分工，更讓日本警方高度警覺，認為此案背後，很可能是一種被稱為「匿名流動型犯罪集團」的新型態犯罪模式正在擴散。

「暗黑零工」：社群媒體成犯罪溫床

綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，所謂的「匿名流動型犯罪集團」，指的是一種透過社群媒體（SNS）等網路管道，以「高薪兼職」、「輕鬆賺錢」等話術，招募互不相識的年輕人擔任第一線執行角色的犯罪網絡。這些被招募來的「車手」或「取款員」，往往只透過加密通訊軟體與上線單線聯繫，彼此之間完全不認識，且常常在完成一次任務後，就被集團拋棄，如同犯罪世界的「零工經濟」，增加了警方向上追查幕後主使的極大困難。

在佐賀這起驚人的「假警察」詐騙案中，警方最新的逮捕行動，正印證了此一模式。本月13日最新落網的兩名嫌犯，分別是36歲的山下太郎與54歲的武田浩二。警方透露，武田的角色，正是在外圍負責招募車手等執行人員的「招募員」；而山下則是負責與這些招募來的車手對接、分派任務並發放報酬的「管理層」。

此案源於佐賀縣一名60多歲婦人，在今年2至3月期間，遭冒充警察的詐騙集團，以「資金扣押」為由，六度在其家中親手交付總計超過5億日圓的現金。連同先前已落網的4人，此案至今已有6人被捕。警方表示，將持續擴大偵辦，全力釐清這個「匿名流動型犯罪集團」的實際運作情況與完整組織樣貌。

