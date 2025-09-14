為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    泰國曼谷知名商場出事！ 21歲「偷拍狼」墜樓傷重不治

    泰國曼谷知名購物商場「Central Plaza Westgate」。（擷取自Google maps）

    2025/09/14 14:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於泰國首都曼谷西郊的暖武里府知名購物中心「Central Plaza Westgate」12日晚間發生墜樓悲劇。一名21歲男子被指控在商場內以iPad偷拍女學生裙底，遭保全追緝時竟慌亂跳樓，送醫後傷重不治。

    綜合泰媒報導，事發於晚間7時40分，該名男子身穿大學襯衫，在商場內偷拍女性裙底，被害人立即報警，商場保全人員隨即趕到。警方展開調查時，男子因驚慌失措試圖逃跑，丟下包包後翻越欄杆，從四樓墜落至一樓，造成頭部重創及多處骨折，送往醫院急救仍宣告不治。

    警方指出，男子墜樓前曾致電母親，坦承偷拍行為，並透露是遭一個私人網路群組脅迫，對方要求他提供偷拍影像，否則將進行勒索。該說法引發外界對網路剝削與性暴力犯罪的高度關注。目前警方正針對裙底偷拍案及疑似勒索案同步展開調查，並持續蒐集證據，以釐清事件全貌。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

