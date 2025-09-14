為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黃仁勳、奧特曼都要陪川普訪英！ 英美將簽「AI科技協議」

    美國總統川普（右）與英國首相施凱爾（左）將於下週川普訪英期間，簽署1項關鍵的科技協議。圖為2人今年7月在蘇格蘭會晤時的檔案照片。（路透）

    美國總統川普（右）與英國首相施凱爾（左）將於下週川普訪英期間，簽署1項關鍵的科技協議。圖為2人今年7月在蘇格蘭會晤時的檔案照片。（路透）

    2025/09/14 11:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，英國駐華盛頓大使館13日表示，英國與美國準備在未來幾天，於美國總統川普訪問英國期間，簽署1項里程碑式的科技協議。這項協議旨在深化兩國規模龐大的科技產業之間的合作，為大西洋兩岸的企業與消費者，強化商業機會。

    川普預計將於16日飛抵英國，展開為期3天的第2次國是訪問。值得注意的是，他此行將由1個美國企業高層代表團陪同，其中包括輝達（Nvidia Corp）執行長黃仁勳，以及OpenAI公司執行長奧特曼（Sam Altman）。

    英國大使館表示，儘管最終細節仍在協商，但此夥伴關係將聚焦於包括人工智慧（AI）、半導體、電信與量子運算在內的關鍵技術。英國新任科技大臣肯德爾（Liz Kendall）在1份聲明中表示：「諸如AI與量子運算等尖端科技，將會改變我們的生活。」

    除了官方協議，此行預計也將促成一系列重大投資。英國天空新聞（Sky News）13日報導，資產管理巨頭貝萊德（BlackRock），計畫在川普訪問期間，宣布1項投資7億美元（約214億新台幣）於英國資料中心的交易。

    報導指出，自今年初以來，英美兩國都發布了各自的AI行動計畫。像是Anthropic與OpenAI美國AI公司，正日益將倫敦作為其設立國際辦公室的據點；而總部位於英國的DeepMind公司，也持續投資於跨大西洋的合作項目。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播