黃仁勳、奧特曼都要陪川普訪英！ 英美將簽「AI科技協議」

美國總統川普（右）與英國首相施凱爾（左）將於下週川普訪英期間，簽署1項關鍵的科技協議。圖為2人今年7月在蘇格蘭會晤時的檔案照片。（路透）

2025/09/14 11:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，英國駐華盛頓大使館13日表示，英國與美國準備在未來幾天，於美國總統川普訪問英國期間，簽署1項里程碑式的科技協議。這項協議旨在深化兩國規模龐大的科技產業之間的合作，為大西洋兩岸的企業與消費者，強化商業機會。

川普預計將於16日飛抵英國，展開為期3天的第2次國是訪問。值得注意的是，他此行將由1個美國企業高層代表團陪同，其中包括輝達（Nvidia Corp）執行長黃仁勳，以及OpenAI公司執行長奧特曼（Sam Altman）。

請繼續往下閱讀...

英國大使館表示，儘管最終細節仍在協商，但此夥伴關係將聚焦於包括人工智慧（AI）、半導體、電信與量子運算在內的關鍵技術。英國新任科技大臣肯德爾（Liz Kendall）在1份聲明中表示：「諸如AI與量子運算等尖端科技，將會改變我們的生活。」

除了官方協議，此行預計也將促成一系列重大投資。英國天空新聞（Sky News）13日報導，資產管理巨頭貝萊德（BlackRock），計畫在川普訪問期間，宣布1項投資7億美元（約214億新台幣）於英國資料中心的交易。

報導指出，自今年初以來，英美兩國都發布了各自的AI行動計畫。像是Anthropic與OpenAI美國AI公司，正日益將倫敦作為其設立國際辦公室的據點；而總部位於英國的DeepMind公司，也持續投資於跨大西洋的合作項目。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法